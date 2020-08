Mỹ tố tin tặc Trung Quốc can thiệp bầu cử tổng thống

Cố vấn An ninh Nhà Trắng Robert O'Brien cho rằng tin tặc Trung Quốc nhắm tới cơ sở hạ tầng bầu cử Mỹ để khiến Trump thất bại.

"Họ muốn thấy Tổng thống thua cuộc. Trung Quốc, cũng như Nga và Iran, đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng liên quan đến cơ sở hạ tầng bầu cử của chúng ta như các trang web và những thứ tương tự", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien nói trong cuộc phỏng vấn của CBS hôm 9/8.

O'Brien cho biết Mỹ đã chứng kiến các tin tặc tìm cách xâm nhập vào những trang web thuộc các văn phòng tổng thư ký bang trên khắp đất nước, nơi chịu trách nhiệm quản lý các cuộc bầu cử cấp địa phương và thu thập dữ liệu về người Mỹ.

"Bất cứ quốc gia nào đang tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử tự do và công bằng của chúng tôi sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien tại Nhà Trắng ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của O'Brien được đưa ra sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) cho biết Trung Quốc "đang mở rộng các nỗ lực gây ảnh hưởng của họ" và cho rằng Nga cũng đang cố hạ bệ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, ODNI không nêu cụ thể cáo buộc Bắc Kinh nhắm tới các hệ thống liên quan bầu cử Mỹ.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hiện chưa bình luận về tuyên bố của O'Brien. ODNI cũng từ chối bàn luận hoặc làm rõ liệu thông tin của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ có mâu thuẫn với quan điểm của họ hay không.

ODNI từng nói rằng "kẻ thù" tìm cách xâm nhập thông tin liên lạc cá nhân của các ứng cử viên chính trị cũng như thâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ trước thềm cuộc bầu cử tháng 11. Cơ quan này cũng nói thêm Trung Quốc không muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử.

Bắc Kinh đã liên tục phủ nhận các cáo buộc của Washington về việc họ tấn công mạng các công ty, chính trị gia hay cơ quan chính phủ Mỹ. "Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ, chúng tôi không quan tâm đến việc can thiệp nó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ra tuyên bố hồi tháng 4.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)