Mỹ thiết lập cấu hình 'bắn và chạy' cho tổ hợp Patriot gần Iran

Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs chụp hồi đầu tháng (phải) và được hãng thông tấn Reuters phân tích hôm 11/2 cho thấy tổ hợp phòng không Patriot đang triển khai tại Al Udeid, căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông và cách Iran khoảng 190 km. Khẩu đội chưa xuất hiện tại vị trí này trong ảnh chụp hôm 17/1 (trái)

Hoạt động diễn ra khi căng thẳng giữa Washington và Tehran liên quan các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 ở Iran chưa hạ nhiệt.