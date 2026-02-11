Ông Trump cân nhắc điều thêm tàu sân bay tới gần Iran

Tổng thống Trump đang cân nhắc điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông để chuẩn bị cho kịch bản đàm phán với Iran thất bại.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Axios ngày 10/2, Tổng thống Donald Trump cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong tuần tới. Ông Trump tuyên bố Washington sẽ phải đạt được thỏa thuận hoặc "làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước", đề cập tới chiến dịch không kích loạt cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.

"Một hạm đội của chúng ta đang hướng tới gần Iran và một hạm đội khác có thể sẽ xuất phát. Tôi đang nghĩ về khả năng triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay nữa tới khu vực", ông nói.

Các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS George Washington, đang hoạt động tại châu Á, và USS George H. W. Bush ở ngoài khơi phía đông nước Mỹ sẽ nằm trong diện điều động, dù chúng sẽ mất vài tuần di chuyển. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng có thể tái bố trí chiến hạm USS Gerald R. Ford đang hoạt động ở biển Carribe.

Tàu sân bay USS George H. W. Bush trên Đại Tây Dương tháng 12/2025. Ảnh: US Navy

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ lạc quan về giải pháp ngoại giao, khẳng định Iran "rất muốn đạt được thỏa thuận" và đang tham gia đàm phán nghiêm túc hơn nhiều so với trước vì chịu sức ép quân sự.

"Lần trước họ không tin tôi sẽ làm điều đó, họ đã rất tự tin. Các cuộc đàm phán lần này rất khác. Đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran là điều hiển nhiên, song cần tính tới cả kho tên lửa đạn đạo của họ. Chúng ta có thể đạt được thỏa thuận tuyệt vời với Iran", ông nói.

Quân đội Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln cùng nhiều khí tài đến Trung Đông trong những tháng qua, khi căng thẳng giữa Washington và Tehran liên quan các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 ở Iran chưa hạ nhiệt.

Phái đoàn Mỹ và Iran ngày 6/2 bắt đầu đàm phán tại Oman, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa đại diện hai nước kể từ tháng 6/2025.

Thư ký Hội đồng An ninh Iran Ali Larijani ngày 10/2 tới thủ đô Muscat của Oman để gặp Quốc vương và Ngoại trưởng nước này, cũng như dự kiến tới Qatar sau đó một ngày để gặp các quan chức cấp cao nước sở tại.

Oman cùng Qatar là hai bên trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Các quan chức Mỹ tin rằng ông Larijani có thể đang truyền đạt lập trường của Iran cho Oman và Qatar trước vòng đàm phán thứ hai.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, Axios)