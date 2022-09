MỹTuyển chủ nhà đánh bại đội Quốc tế ở tỷ số 17,5-12,5, giành Cup lần thứ 12 qua 14 kì tại giải đấu hố đồng đội do PGA Tour chủ trì.

Tuyển Mỹ lần thứ chín liên tiếp giành Presidents Cup. Ảnh: US Today

Sau 18 trận chia đều cho đấu cặp kiểu foursome và fourball, Mỹ dẫn Quốc tế 11-7, trong khi mốc thắng ở mức 15,5. Vào 12 trận đơn ngày hạ màn hôm qua, Mỹ thắng sáu và hoà một trận, trong đó Tony Finau, Xander Schauffele lập công quan trọng. Finau vượt qua Taylor Pendrith với kết quả 3&1, qua đó đưa đội chủ nhà lên 13,5. Lúc này, nếu Schauffele hạ Corey Conners, Mỹ sẽ cán đích sớm.

Schauffele dẫn từ hố 6, đến hố 11 đạt lợi thế 3 up. Tuy nhiên, Conners san bằng thế trận tại hố 14 nhờ chuỗi ba birdie. Vào hố 15 par4, Schauffele thất thế do phát vào hồ. Anh bị phạt một gậy, lại gặp vị trí khó sau khi thả bóng mới trong khu cỏ rough bên trái fairway, cách cờ 218 yard. Dù vậy, golfer số bốn thế giới vẫn đưa bóng lên cách mục tiêu 3,3 m để từ đó giữ par. Ngược lại, Conners mất ba cú mới vào green, ghi bogey sau hai gạt và vô tình trao lại 1 up cho Schauffele.

Tại hố 17, đến lượt Schaufele ghi bogey, còn Conners lại lỡ thời cơ thắng hố đồng thời san bằng thế trận trong cú gạt cách 1,5 m. Hố 18, anh cũng không thể qua được Schauffele, để trận đấu kết thúc với phần thắng 1 up cho đối thủ, còn Mỹ xem như tiếp tục giữ Presidents Cup.

Mỹ thắng áp đảo ở Presidents Cup 2022 Schauffele ghi par hố 18 giúp tuyển Mỹ chạm mốc chiến thắng 15,5.

Khi đó, năm trận còn lại chỉ để hoàn thành thủ tục, trong đó ba trận thắng cho đội Quốc tế, còn lại cho Mỹ. Collin Morikawa đẩy chủ nhà lên 17,5 bằng một điểm trong lượt áp chót, còn Christiaan Bezuidenhout hạ Kevin Kisner để chốt 12,5 cho đội khách.

Kì trước, hồi 2019, Mỹ với đội trưởng Tiger Woods làm khách trên sân Royal Melbourne, bị dẫn 8-10 khi xong phần đấu cặp. Nhưng nhờ thắng sáu và hoà bốn trận trong loạt single ngày cuối, Mỹ hạ Quốc tế ở tỷ số 16-14, qua đó chạm chuỗi vô địch tám kỳ Presidents Cup.

Kì vừa qua, Quốc tế do Trevor Immelman dẫn dắt có đến tám tân binh trong lực lượng chuẩn 12 thành viên. Trong khi đó, chủ nhà Mỹ với đội trưởng Davis Love III, gọi sáu gương mặt mới, tính cả số một thế giới Scottie Scheffler. Cả hai đội đều thuộc lứa U30, nhưng đội khách trẻ hơn, với tuổi trung bình 28,8.

Nếu xét chiến tích PGA Tour, nhóm tân binh Mỹ đã đoạt ba major trong 25 danh hiệu, còn đối phương được năm cup. Xét bảng thứ tự chuyên nghiệp thế giới, Hideki Matsuyama đứng thứ 17, cao nhất đội Quốc tế, trong khi Mỹ có đến 10 thành viên cao hơn Matsuyama.

Các golfer Mỹ mừng sau khi hoàn tất hố 18 ở ngày thi đấu cá nhân hôm qua 25/9. Ảnh: US Today

Từ năm khai trương 1994, Quốc tế chỉ một lần vô địch Presidents Cup, ở Royal Melbourne hồi 1998. Họ hoà Mỹ tại Nam Phi 2003, khi Tiger Woods đại diện đội khách đấu ba hố phụ nhưng không thể hạ Ernie Els và hai bên phải dừng tay vì trời tối. Kể từ đó, thoả thuận "cùng nhau về nhất" ra đời nếu chung cuộc đồng 15 điểm, còn mốc thắng ở mức 15,5 điểm trong tổng quỹ 30 điểm.

Cách phân xử khi hoà điểm chung cuộc tại Presidents Cup khác với Ryder Cup - cũng đấu hố đồng đội, giữa Mỹ và châu Âu, do Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA) đồng chủ trì với Ryder Cup Europe. Với quỹ 28 điểm, Ryder Cup sẽ thuộc về ĐKVĐ dù bị đối phương cầm hoà sau 28 trận, còn mốc thắng đương nhiên ở mức 14,5 điểm.

Quốc Huy