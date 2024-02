Mỹ tấn công loạt vị trí của Houthi

Quân đội Mỹ thông báo tấn công vị trí Houthi đặt xuồng tự sát và tên lửa chống hạm chuẩn bị tập kích tàu thuyền trên Biển Đỏ.

"Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thực hiện thành công các đợt tấn công tự vệ nhằm vào hai phương tiện mặt nước không người lái (USV) và ba tên lửa hành trình chống hạm ở phía bắc thành phố Hodeidah, Yemen, chuẩn bị phóng vào tàu thuyền trên Biển Đỏ", CENTCOM ngày 11/2 thông báo.

CENTCOM cho biết số USV và tên lửa nói trên nằm ở khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, nhận định chúng "là mối đe dọa sắp diễn ra đối với chiến hạm Mỹ và tàu hàng trong khu vực". Cơ quan này tuyên bố đợt tấn công nhằm "bảo vệ quyền tự do hàng hải" và làm vùng biển quốc tế an toàn hơn với tàu hàng, chiến hạm Mỹ.

Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa tập kích vị trí của Houthi ngày 4/2. Ảnh: CENTCOM

Kênh al-Masirah của Houthi ngày 10/2 đưa tin ba vụ tập kích xảy ra ở khu vực cảng Salif, phía bắc thành phố Hodeidah ở bờ biển miền tây Yemen, song không nêu chi tiết thiệt hại liên quan. Phóng viên AFP tại khu vực cho biết nghe thấy những tiếng nổ lớn ở vị trí bị tập kích.

Quân đội Mỹ ngày 8/2 thông báo tấn công vị trí Houthi đặt 4 USV và 7 tên lửa diệt hạm. Houthi ngày 10/2 cho biết 17 thành viên của lực lượng thiệt mạng trong các đợt tập kích gần đây của Mỹ.

Houthi kiểm soát nhiều địa phương tại Yemen. Lực lượng này bắt đầu tấn công tàu hàng liên quan tới Israel đi qua khu vực từ tháng 11/2023, tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine ở Dải Gaza.

Mỹ và Anh mở nhiều đợt tập kích nhằm vào Houthi, song chưa ngăn được hoạt động tấn công tàu hàng do lực lượng này thực hiện. Houthi ngày 6/2 tấn công các tàu Mỹ và Anh trên Biển Đỏ, hai đợt tập kích này gây một số thiệt hại nhưng không có thương vong.

Các đợt tập kích nhằm vào tàu hàng trên Biển Đỏ làm tăng phí bảo hiểm và buộc nhiều hãng vận tải phải tránh tuyến đường đi qua Biển Đỏ, nơi 12% lượng thương mại hàng hải toàn cầu đi qua.

Vị trí Hodeidah và một số địa điểm tại khu vực Houthi kiểm soát từng bị không kích. Đồ họa: AFP

Nguyễn Tiến (Theo AFP)