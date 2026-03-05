Mỹ Tâm: 'Tôi và Mai Tài Phến gắn bó lâu nhờ chân thành'

Ca sĩ Mỹ Tâm nói chín năm đồng hành, gắn bó cùng diễn viên Mai Tài Phến, chị cảm nhận ở anh sự chân thành, tử tế.

Dịp ra mắt tác phẩm điện ảnh Tài, ca sĩ Mỹ Tâm - nhà sản xuất dự án - nói về áp lực khi trở lại màn ảnh rộng sau bảy năm, quá trình làm việc với đạo diễn Mai Tài Phến trên phim trường.

- Chị đón nhận ý kiến phản hồi về phim mới ra sao?

- Sau buổi công chiếu sớm, tôi bớt lo hơn khi nghe những nhận xét tích cực về phim. Tôi ít khi tính toán dài hơi điều gì và phim này cũng vậy, mọi thứ đến tự nhiên. Khi Mai Tài Phến gửi kịch bản, ban đầu tôi chỉ nghĩ bản thân góp một vai cho vui. Việc trở thành nhà sản xuất có lẽ cũng là một cái duyên.



Tôi tìm hiểu kỹ thị hiếu trước, xem khán giả đang chuộng điều gì. Phến đam mê thể loại hành động, ấp ủ thực hiện Tài ba năm qua, không nhận vai nào để tập trung cho dự án. Thực ra nếu trước đó cậu ấy chia sẻ về phim này, tôi sẽ khuyên Phến đừng làm, vì ngoài rạp đang thịnh hành kinh dị - tâm linh, thriller (hồi hộp). Về sau, quan sát thị trường, tôi nghĩ nếu có một tác phẩm hành động đan xen yếu tố tình cảm - gia đình sẽ rất hay. Đó có thể là món ăn mới, tạo màu sắc khác biệt.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở buổi công chiếu phim hôm 2/3 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

- Chín năm - từ lần hợp tác đầu tiên trong MV "Đừng hỏi em" (2017) đến nay, điều gì khiến chị và Mai Tài Phến gắn bó lâu đến vậy?

- Là sự chân thành. Từ buổi làm việc đầu tiên khi quay MV Đừng hỏi em, tôi cảm nhận được ở Phến sự quyết liệt trong công việc. Đến khi đóng chung Chị trợ lý của anh (2019), Phến được yêu cầu xuống cân gấp để phù hợp tạo hình nhân vật giám đốc lịch lãm. Chỉ trong 20 ngày, cậu ấy giảm 10 kg, múi bụng săn chắc. Phến say mê, yêu công việc và luôn tập trung. Chúng tôi có sự thấu cảm để đồng hành với nhau từ đó.

Tôi tin vào năng lực, sự cố gắng của Phến bao năm qua. Khi xem lại phim, tôi thấy tác phẩm được làm ra hơn cả những gì tôi mong đợi. Đó là nhờ Phến được vùng vẫy trên chính con đường bạn ấy vạch ra từ trước đến nay. Phến có những quyết định đặc biệt, nhiều lúc khiến tôi phải ngạc nhiên. Có nhiều cảnh quay, tôi cân nhắc, hỏi lại Phến có cần thay đổi, nhưng cậu ấy cương quyết: "Phải làm như vậy". Kết quả là đúng như Phến nói.

Chín năm qua, dù chỉ hợp tác vài dự án, tôi thấy Phến chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Phến biết cập nhật, học hỏi nhiều thứ, tư duy đổi mới. Những điều này tôi chưa từng trực tiếp nói với Phến, chủ yếu chúng tôi chỉ tâm sự về cuộc sống xung quanh.

- Chị và Mai Tài Phến dung hòa cái tôi ra sao trên phim trường?

- Tôi và Phến bất đồng khá nhiều lần. Phến kiên định còn tôi cứng rắn, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm riêng. Khi làm việc với Phến, tôi gạt bỏ tình thân, xem nhau như cộng sự, đối tác. Có những lần cãi nhau như "Cái này không được như thế", rồi cả hai cùng im lặng, nhận ra tranh luận mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Chúng tôi đưa ra hội ý tập thể, ai số đông thì thắng.

Tôi và Phến khá hiểu nhau vì cùng là kiểu người nhạy cảm. Chúng tôi thường sẽ gặp hai tình huống: một là cãi lớn, hai là không ai nói gì. Đôi lúc, cả hai cũng "tẻn tẻn", ngô nghê như nhân vật Tài và Út Lanh trong phim (cười).

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành nhiều năm qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Khó khăn nhất của chị trong vai trò sản xuất là gì?

- Là nhà đầu tư, tôi phải học cách cân đối thu - chi. Việc này khó kinh khủng. Phến viết kịch bản nên thoải mái bay bổng với các ý tưởng, nhiều lúc tôi kéo xuống không kịp. Tôi muốn đáp ứng mọi mục tiêu đạo diễn mong muốn, nhưng phải xét hai yếu tố: tính khả thi và trong phạm vi ngân sách cho phép.

Tôi tìm cách cân bằng mọi ý tưởng đạo diễn đưa ra, mà mọi người vẫn vui. Ví dụ, đầu phim, đáng lẽ sẽ có một trận đánh lớn trên tàu, nhưng êkíp phải làm giàn giáo và sàn dưới nước, diện tích cỡ vài chục mét, cộng thêm vài cần cẩu. Phến rất muốn làm, còn tôi tự hỏi có cần thiết không, vì xuyên suốt phim đã có rất nhiều cảnh hành động rồi. Sau khi hỏi thêm ý kiến D.O.P, tôi quyết định làm cho thỏa ý đạo diễn. Cuối cùng, cảnh đó không thực hiện được vì sông còn có tàu thuyền qua lại, mà không thể chỉ quay một buổi. Tôi chỉ mất 100 triệu đồng chi phí dựng giàn giáo thay vì mấy trăm triệu đồng cho cả cảnh (cười).

Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên) Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên). Video: Đoàn phim cung cấp

- Bước vào một lĩnh vực không thuộc sở trường, chị giữ nguyên tắc làm việc ra sao?

- Tôi có một nguyên tắc sống và làm việc: đúng là đúng, sai là sai. Tôi không nhún nhường nhưng luôn lắng nghe. Nghe để quán chiếu xem mọi người đang đúng hay sai, có nên không và nên như thế nào. Tôi nghe người ta giải thích, nếu không lý giải được, tôi sẽ phản biện, và nếu thuyết phục tôi sẽ làm theo. Tôi thấy may mắn khi cộng sự xung quanh đều rất hiểu tôi, để không nảy sinh những xung đột quá lớn, không có kiểu "tôi đã quyết là mọi người phải làm".

- Chị kỳ vọng về doanh thu ra sao?

- Tôi quan niệm không cần cạnh tranh chi cho mệt mà hãy để người xem quyết định theo sở thích. Tôi nhận ra ai làm phim cũng chịu cực, lo lắng đủ điều. Nhìn nhiều thành viên trong êkíp mất ăn mất ngủ trong quá trình sản xuất, tôi phải thốt lên: "Tụi em cực quá". Vì thế, tôi nghĩ mọi tác phẩm, miễn là làm đàng hoàng, đều xứng đáng được đón nhận.

Tôi mong phim có thể đạt hiệu ứng tốt nhất có thể, chứ không đặt cụ thể mục tiêu, con số nào. Xuyên suốt dự án, tôi không nghĩ gì nhiều, cứ "phiêu" theo cảm xúc. Đến lúc gần xong, tôi hơi lo: Lỡ phim thất bại thì sao. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tích cực: Cứ làm hết sức, tìm được niềm vui trong công việc.

Chẳng hạn phim tài liệu Người giữ thời gian - ra mắt năm 2023, tôi cho rằng đó là dự án cực kỳ thành công của bản thân. Doanh thu chỉ đạt mười mấy tỷ đồng, vừa đủ bù kinh phí sản xuất. Nhưng phim có sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Nhiều người quen cũ nhắn tin với tôi rằng nhờ cuốn phim đó, họ có động lực, năng lượng để trở lại làm nghề. Vì thế, hãy quan sát một bộ phim sau khi phát hành, cảm nhận giá trị tốt đẹp nó mang lại, rồi mới nghĩ đến chuyện thắng - thua.

- Ở vị trí một ngôi sao hàng đầu, chị có kinh nghiệm gì để giữ hình ảnh cá nhân?

- Ngày trước, tôi từng gặp sự cố này kia, rồi có những lúc loay hoay khi ồn ào bị đẩy lên. Lúc mới vào nghề, ai cũng sẽ gặp một trận như vậy. Những kinh nghiệm xử lý tôi mới đúc rút gần đây thôi, chứ trước đó vẫn chưa học được gì mấy.

Tôi nghiệm ra khi một sự việc xảy đến, cần xem mình sai chỗ nào. Tôi ghi xuống giấy một cách thành thật rằng bản thân đúng - sai ra sao. Hãy để một ngày, hoặc một thời gian sau, mới lên tiếng nếu bắt buộc. Hãy xin lỗi chân thành nếu thực sự có lỗi, còn nếu đó là chuyện từ trên trời rơi xuống, cảm thấy có phát biểu cũng không đi đến đâu, thì không cần phải nói thêm.

Mỹ Tâm nói về cách giữ sức khỏe dù cường độ làm việc cao Mỹ Tâm nói về cách giữ sức khỏe ở hiện tại. Video: Mai Nhật

- Chị giữ sức khỏe thế nào khi cường độ làm việc cao?

- Về cơ bản, tôi thấy khỏe hơn nhiều năm trước nhờ giữ tinh thần tích cực. Năm ngoái, dù làm nhiều việc, tôi trộm vía không bị ốm vặt, dù trước đó cứ thỉnh thoảng là ho, viêm họng. Mỗi khi thấy sức khỏe bắt đầu có vấn đề, tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày, sau đó phục hồi. Tết vừa qua, có lẽ cơ thể thấy đến lúc nghỉ dưỡng, tôi ốm 10 ngày nhưng chỉ bị khan tiếng.

Tôi may mắn cân bằng được công việc và cuộc sống cá nhân. Sau mỗi dự án, tôi dành thời gian "refresh". Như với phim Tài, tôi và êkíp đã thực hiện suốt sáu tháng, trước khi bước vào liveshow See the Light cuối năm ngoái. Sau concert, tôi nghỉ ngơi khoảng một tháng, về nhà hòa mình vào thiên nhiên, chăm sóc vườn, hái trái cây. Tôi chủ động được mọi thứ là nhờ mỗi ngày nhắc nhở bản thân, tâm niệm về điều muốn làm.

Vườn nhà của Mỹ Tâm ở Củ Chi Mỹ Tâm chia sẻ với khán giả cuộc sống ở nhà vườn tại Củ Chi, năm 2024. Video: Nhân vật cung cấp

Mỹ Tâm, 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Ngoài ca hát, cô tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình, điện ảnh.Tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.



Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016. Anh từng đóng MV Em gái mưa của Hương Tràm, Đừng hỏi em của Mỹ Tâm, trước khi tham gia phim Chị trợ lý của anh (2019) do Mỹ Tâm sản xuất. Diễn viên còn đóng vai Võ Tòng trong Đất rừng phương Nam - phim đạo diễn Quang Dũng thực hiện, lấy cảm hứng từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi.

Mai Nhật