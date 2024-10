Mỹ Tâm sẽ hát trong lễ hội âm nhạc Hozo

Ca sĩ Mỹ Tâm lần đầu tham gia lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo ở TP HCM, trình diễn cùng ban nhạc Hoài Sa, vào cuối năm.

Tổng đạo diễn Huy Tuấn cho biết cô là giọng ca chính tại một trong ba đêm nhạc của sự kiện (13-15/12), diễn ra tại trục đường phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, quận 1. Nhạc sĩ cho rằng mời được ca sĩ là một trong những thành công của lễ hội năm nay. Những kỳ trước, ban tổ chức từng vài lần thuyết phục song cô không sắp xếp được lịch làm việc.

"Chúng tôi đánh giá Mỹ Tâm là gương mặt đại diện Vpop suốt hai thập niên qua, với giọng hát nội lực cùng lượng fan đông đảo", Huy Tuấn nói.

Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Tâm sẽ trình diễn trong khoảng một giờ, tái hiện loạt hit cùng bản phối của ban nhạc Hoài Sa. Nhiều màn kết hợp được giữ kín đến phút chót để tạo bất ngờ.

Ca sĩ, 43 tuổi, quê Đà Nẵng, đi hát từ cuối thập niên 1990. Đầu những năm 2000, cô liên tiếp có nhiều album ăn khách như Tóc nâu môi trầm, Yesterday & Now, Hoàng hôn thức giấc, trở thành một trong những giọng ca hàng đầu. Năm 2012, ca sĩ đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2015, Mỹ Tâm chiến thắng hạng mục Best selling artist of Asia - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Mỹ Tâm tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Mỹ Tâm hát "The Light" trong liveshow "Tri âm" năm 2022 Mỹ Tâm hát "The Light" trong liveshow "Tri âm" năm 2022. Video: YouTube Mỹ Tâm Official

Lần thứ tư tổ chức, lễ hội có nhiều thay đổi, hướng đến các tài năng mới. Cảm hứng Hò dô - cuộc thi trước thềm festival, dành cho ca sĩ trẻ, nhóm nhạc độc lập - diễn ra vào tháng 10, tháng 11. Đêm chung kết, ban tổ chức kết hợp với Trẻ Concert để tổ chức liveshow chung cho thí sinh hai cuộc thi tại đường Nguyễn Huệ (quận 1).

Hozo lần đầu đưa một đêm nhạc rock vào festival, phối hợp với Rock'n’Share - chuỗi sự kiện thường niên do Trần Trung Lĩnh và nhóm Psychotramp13 khởi xướng. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, sân chơi dành cho nhạc rock trong nước gần đây thu hẹp do nhiều thể loại cạnh tranh. Anh kỳ vọng sự kiện là dịp hội ngộ của các ban nhạc một thời, góp phần vực dậy đam mê của rock fan.

Huy Tuấn nói về việc tổ chức đêm nhạc rock trong lễ hội Hozo, ở buổi ra mắt sự kiện sáng 15/10 Nhạc sĩ Huy Tuấn nói về việc tổ chức đêm nhạc rock trong lễ hội Hozo, ở buổi ra mắt sự kiện sáng 15/10. Video: Mai Nhật

Ba đêm chính dự kiến quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, nhạc công nước ngoài như Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, xứ Wales, Scotland. Bên cạnh ca hát, ban tổ chức cùng Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP HCM (HANE) phát động chiến dịch quyên góp Một triệu cây xanh vì biển đảo Tổ quốc.

Đồng hành cùng chương trình 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM - cho biết êkíp từng gặp nhiều khó khăn, nhất là giai đoạn sau Covid-19, không huy động được kinh phí tổ chức. Cơ quan quản lý quyết tâm đưa festival trở thành một trong chuỗi hoạt động chiến lược của thành phố về phát triển đời sống văn hóa, nghệ thuật, hướng đến dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/2025).

Lễ hội năm nay mang thông điệp "Một thế giới chung nhịp đập" (One world one beat). "Chúng tôi muốn hướng đến một sự kiện với những màn trình diễn trọn vẹn, nơi khán giả và nghệ sĩ có thể kết nối, hòa chung nhịp đập với không gian âm nhạc", bà Thanh Thúy nói.

Hozo tổ chức lần đầu năm 2019, với dàn ngôi sao trong và ngoài nước. Sau hai năm gián đoạn vì dịch, năm 2022, sự kiện trở lại với quy mô lớn, thu hút 150.000 khán giả ở hai địa điểm - phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (Thủ Đức). Năm ngoái, ba đêm diễn thu hút khoảng 200.000 người tại sân khấu tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ.

Sự kiện từng đoạt giải Chuỗi chương trình của năm tại Cống Hiến năm 2020, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen Chương trình liveshow ca múa nhạc nổi bật nhất năm 2022. Lễ hội do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM và Trung tâm Ca nhạc nhẹ phối hợp tổ chức.

Mai Nhật