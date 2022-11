Nghệ sĩ đoạt 12 giải Grammy sắp đến Việt Nam

Babyface - nghệ sĩ từng đoạt 12 giải Grammy, viết hit cho Whitney Houston, Mariah Carey - sắp dự lễ hội âm nhạc "Hò Dô" tại TP HCM.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - tổng đạo diễn - cho biết Babyface là một trong những gương mặt tâm điểm của lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô mùa thứ hai, diễn ra từ ngày 8 đến 11/12. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 250 nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Babyface gửi lời chào khán giả Việt, hẹn hội ngộ trong Hò Dô Babyface gửi lời chào khán giả Việt, hẹn hội ngộ trong "Hò Dô". Video: Hozo

Huy Tuấn nói quen biết phía Babyface sau những lần dự các festival nhạc tại châu Âu. Anh bất ngờ khi nghệ sĩ nhận lời sang Việt Nam bởi ông là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Mỹ. "Việc mời được ông không đơn giản là ở chuyện tài chính mà còn nhờ nhiều yếu tố khác, như các mối quan hệ trong giới âm nhạc và tình yêu của ông dành cho Việt Nam", Huy Tuấn nói. Hiện tiết mục của Babyface được giữ kín.

Babyface tên thật là Kenny Edmonds, sinh năm 1958, hoạt động từ thập niên 1970. Babyface đoạt kỷ lục bốn lần liên tiếp nhận giải Producer of the year tại Grammy 1995 - 1997. Ông viết và sản xuất 26 ca khúc R&B đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, từng được tạp chí NME xếp thứ 20 trong danh sách 50 nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời.

When you believe - Whitney Houston, Mariah Carey "When you believe" - Whitney Houston, Mariah Carey hát, Babyface sản xuất. Video: YouTube Whitney Houston Official

Ông cộng tác nhiều tên tuổi nổi tiếng như Bobby Brown, Boyz II Men, Eric Clapton, Madonna, Beyonce, Ariana Grande, Mary J Blige, Celine Dion, Whitney Houston... Nhiều bản hit ông thực hiện trở thành ca khúc kinh điển, như I'll make love to you (Boyz II Men), When you believe (Whitney Houston - Mariah Carey)...

Lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo năm nay dự kiến thu hút 500.000 khán giả, diễn ra ở hai địa điểm - phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (Thủ Đức). Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, chương trình là sự kiện văn hóa lớn nhất năm của thành phố. Dàn ca sĩ Việt gồm Đông Nhi, Văn Mai Hương, Uyên Linh, Vũ Cát Tường, Bích Phương... Ban nhạc Vietnam All-stars quy tụ các nhạc sĩ hàng đầu cả nước, như Đức Trí, Hoài Sa, Hồng Kiên, Anh Quân... Đại diện nước ngoài gồm các nghệ sĩ Pháp, Anh, Ấn Độ, Nga...

Nhạc sĩ Huy Tuấn làm tổng đạo diễn festival "Hò Dô". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các ca sĩ chuẩn bị ban riêng - thay vì hát với backing track (nhạc có sẵn), chẳng hạn Đông Nhi biểu diễn với ban nhạc Màu Nước. "Nhiều người không đòi hỏi cátxê, chỉ mong được góp mặt là đủ. Họ nói với tôi: cả năm kiếm tiền mưu sinh, đây mới là lúc anh em được thoải mái làm nghề vì đam mê", Huy Tuấn nói.

Một trong những nét riêng của sự kiện năm nay là các chương trình dành cho khán giả nhí. Muốn tập trung hơn vào lứa tuổi này trong festival, Huy Tuấn mời Alastair Moock - một nghệ sĩ từng nhiều lần được đề cử Grammy ở hạng mục nhạc thiếu nhi - đến biểu diễn.

Lễ hội được tổ chức song song với Ngày hội khinh khí cầu TP HCM, với kỳ vọng thu hút du khách trong và ngoài nước. Như kỳ trước, thông điệp chính của sự kiện là "More music, less plastic" (Thêm âm nhạc, bớt rác thải nhựa). Các tình nguyện viên sẽ đeo bảng "Hãy cho rác vào thùng" sau lưng nhằm kêu gọi khán giả bảo vệ môi trường. Sự kiện diễn ra lần đầu tại TP HCM năm 2019 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút hàng chục nghìn khán giả trong ba ngày

Hàng trăm khán giả cổ vũ Hà Trần hát dân ca Khán giả vỗ tay khi Hà Trần hát "Trống cơm" ở Hozo năm 2019. Video: Mai Nhật.

Mai Nhật