Mỹ Tâm mang show 'My Soul 1981' sang Mỹ

Ca sĩ Mỹ Tâm cho biết sẽ lần đầu mang êkíp trong nước sang Mỹ thực hiện liveshow "My Soul 1981" vào tháng 12.

Mỹ Tâm dự kiến mang ban nhạc Hoài Sa, dàn vũ công và nhóm bè trong nước sang California. Chưa công bố nội dung liveshow và khách mời, cô cùng các cộng sự đang chọn bài hát, xây dựng ý tưởng sân khấu có sức chứa vài nghìn người.

Ý tưởng thực hiện chương trình bắt nguồn từ việc bốn chuỗi đêm nhạc My Soul 1981 trong nước của ca sĩ thu hút nhiều người ở nước ngoài về ủng hộ. Mỹ Tâm nói: "Tôi muốn tri ân khán giả hải ngoại vào dịp Giáng sinh, cùng có những giây phút thăng hoa trong âm nhạc".

Ca sĩ Mỹ Tâm cho biết sắp lần đầu làm show tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Tâm làm chuỗi đêm nhạc acoustic và lofi - chill trực tuyến mang tên My Soul 1981 hồi năm 2021. Năm 2022, cô thực hiện chương trình này trên sân khấu ở Đà Lạt (Lâm Đồng) với gần 1.000 khán giả, sau đó là Hạ Long (Quảng Ninh), Hồ Tràm (Bà Rịa Vũng Tàu), Đà Nẵng, thu hút khoảng 5.000 người mỗi show. Các đêm nhạc của cô đều "cháy vé" sau vài giờ mở bán.

Mỹ Tâm nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Hơn 20 năm làm nghề, ca sĩ ghi dấu tên tuổi trong nước và quốc tế với nhiều giải thưởng về chuyên môn. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, ca sĩ được trao giải Asia's Music Legend tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, Mỹ Tâm chiến thắng hạng mục Best selling artist of Asia - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Ca sĩ tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm thiện nguyện.

Jimmii Nguyễn, Mỹ Tâm hát "Tình như lá bay xa" Jimmii Nguyễn là khách mời, song ca cùng Mỹ Tâm "Tình như lá bay xa" (nhạc Hoa, lời Việt) trong "My Soul 1981" vào tháng 5 năm nay. Video: Hoàng Dung

Hoàng Dung