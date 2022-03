Mỹ Tâm gặp sự cố mất điện ở đêm nhạc

Sự cố xảy ra khoảng gần 20h, khi Mỹ Tâm đang biểu diễn. Phía ca sĩ cho biết việc cúp điện diễn ra bất ngờ trên diện rộng của Đà Lạt. Chiều 27/3, cơn mưa trái mùa đổ xuống thành phố trong hơn một giờ kèm giông lốc, nhiều nơi còn xuất hiện mưa đá.

Mỹ Tâm sau đó xuống tận nơi để trò chuyện, gặp gỡ khán giả. Giữa không gian hơi se lạnh của Đà Lạt về đêm, ca sĩ bông đùa để giảm sự lo lắng. Mọi người cùng bật đèn điện thoại, tạo nên không gian lung linh. Sau đó họ hòa giọng ca khúc Ước gì, Nơi mình dừng chân.

My Soul 1981 của Mỹ Tâm diễn ra tại Đà Lạt trong hai ngày 26-27/3 ở cả hình thức offline và online. Đêm nhạc đầu tiên diễn ra thành công với nhiều cảm xúc. Trong hơn ba giờ đồng hồ, Mỹ Tâm hát cùng fan các nhạc phẩm gắn liền tên tuổi như Đúng cũng thành sai, Đâu chỉ riêng em, Nếu anh đi.... Đêm nhạc có ba khách mời gồm Khắc Hưng, Vũ, Thịnh Suy. Cô còn hát các sáng tác mới như Tay vớt ánh trăng (Khắc Hưng), Hẹn ước từ hư vô (Phan Mạnh Quỳnh)...

Mỹ Tâm hát 'Nơi mình dừng chân' ở đêm nhạc My Soul 1981 Mỹ Tâm hát "Nơi mình dừng chân" ở đêm nhạc, tối 28/3. Video: Thắng Đặng

Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê Đà Nẵng. Ca sĩ từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, ca sĩ được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, Mỹ Tâm chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" (Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất) ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh và liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.



Hồi tháng 4/2021, Mỹ Tâm tổ chức liveshow Tri âm tại TP HCM. Đêm thứ hai được lên lịch diễn ở sân vận động Mỹ Đình đầu tháng 5/2021 nhưng phải ngừng vì Covid-19. Đầu năm nay, ca sĩ ra mắt chuỗi đêm nhạc My Soul 1981, kéo dài sáu show, phát trên một ứng dụng trực tuyến.