Mỹ Tâm, Mai Tài Phến gây 'sốt' khi thể hiện tình cảm

Ca sĩ Mỹ Tâm và đạo diễn Mai Tài Phến thu hút hàng chục triệu lượt xem khi cover điệu nhảy gây sốt "Good Goodbye".

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cover dance "Good Goodbye". Video: Nhân vật cung cấp

Trong hậu trường buổi cine-tour tại Hà Nội hôm 13/3, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến hưởng ứng Good Goodbye - điệu nhảy đang thịnh hành trên mạng xã hội. Ca sĩ nhún nhảy theo giai điệu, thể hiện các động tác vũ đạo đơn giản. Sau khi đăng tải, video thu hút 13 triệu lượt xem, nhiều fan thích thú trước cách cả hai tương tác tự nhiên, ánh mắt Mai Tài Phến dành cho Mỹ Tâm.



Điệu nhảy Good Goodbye xuất phát từ ca khúc cùng tên của Hwasa - hiện tượng làng nhạc Hàn. MV đạt 128 triệu lượt nghe sau bốn tháng ra mắt, giúp Hwasa trở thành nữ nghệ sĩ solo duy nhất đạt danh hiệu Perfect All-Kill (PAK) tại Hàn trong năm 2025. Good Goodbye vượt qua kỷ lục của IU, trở thành bài hát của nghệ sĩ solo có số giờ PAK nhiều nhất lịch sử Kpop.



Đôi nghệ sĩ đang đồng hành trong chuyến cine-tour giới thiệu phim Tài - dự án Mỹ Tâm đầu tư sản xuất, Mai Tài Phến làm đạo diễn, ra rạp từ ngày 6/3. Nhiều năm qua, họ gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống, tuy nhiên chưa xác nhận về chuyện hẹn hò. Ca sĩ cho biết mến anh ở sự hiền lành, chu đáo, hiểu chuyện, khiến cô luôn thấy thoải mái khi ở cạnh.

Còn Mai Tài Phến nói làm việc với Mỹ Tâm, anh học được ở cô cách giữ năng lực tích cực, luôn bình tĩnh, tỉnh táo để xử lý mọi thứ. "Có những điều tôi và Tâm không cần nói ra, chỉ nhìn ánh mắt của nhau cũng đủ hiểu", anh cho biết.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong buổi cine-tour ở Hà Nội. Ảnh: Hòa Phạm

Trong buổi giao lưu, Mỹ Tâm cho biết xúc động khi tác phẩm được khán giả đón nhận, doanh thu vượt mốc 80 tỷ đồng sau một tuần công chiếu. Ban đầu, khi Mai Tài Phến gửi kịch bản, ca sĩ dự định chỉ tham gia ở một vai diễn nhỏ, không nghĩ đến việc trở thành nhà sản xuất chính của dự án.

Mỹ Tâm quyết định đầu tư vào tác phẩm vì cảm nhận được nỗ lực của Mai Tài Phến nhiều năm qua. Anh đam mê thể loại hành động, ấp ủ thực hiện Tài trong ba năm, không nhận vai nào để tập trung cho dự án. "Phến biết cập nhật, học hỏi nhiều thứ, tư duy đổi mới. Khi xem lại, tôi thấy phim được làm ra hơn cả những gì tôi mong đợi", ca sĩ nói.

Mỹ Tâm, 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Ngoài ca hát, cô diễn xuất ở phim truyền hình Cho một tình yêu, phim điện ảnh Chị trợ lý của anh. Tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.



Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016. Anh từng đóng MV của Hương Tràm, Mỹ Tâm, trước khi tham gia phim Chị trợ lý của anh. Diễn viên còn đóng Đất rừng phương Nam, do đạo diễn Quang Dũng lấy cảm hứng từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi.

Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên) Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên). Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật