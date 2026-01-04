'Good Goodbye' - lời chia tay kiêu hãnh của Hwasa

"Good Goodbye" - MV chủ đề đôi lứa chia tay của Hwasa - gây tiếng vang, giúp cô trở thành hiện tượng làng nhạc Hàn.

Tác phẩm đạt hơn 83 triệu lượt xem trên YouTube sau hai tháng phát hành. Với MV, Hwasa trở thành nữ nghệ sĩ solo duy nhất đạt danh hiệu Perfect All-Kill (PAK) tại Hàn trong năm 2025. PAK là thành tích âm nhạc đỉnh cao, khi một bài hát chiếm vị trí số một trên tất cả bảng xếp hạng của hệ thống iChart, bao gồm Melon, Genie, Bugs, FLO, VIBE, YouTube. PAK là chỉ số cho thấy một tác phẩm phổ biến rộng rãi, được công chúng đón nhận.

'Good Goodbye' - lời chia tay trong kiêu hãnh của Hwasa MV "Good Goodbye". Video: Youtube/Hwasa

Theo Marie Claire, Hwasa được coi là hiện tượng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ở làng nhạc Hàn Quốc. Good Goodbye vượt qua kỷ lục của IU, trở thành bài hát của nghệ sĩ solo có số giờ PAK nhiều nhất lịch sử Kpop.

Ca khúc bùng nổ trên các nền tảng video từ giữa tháng 11/2025, sau khi Hwasa mặc váy trắng, chân trần biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh. Cô và bạn diễn trong MV - Park Jung Min - đẩy tiết mục lên cao trào khi Park Jung Min đưa đôi sandals đỏ cho Hwasa nhưng cô ném xuống đất.

Hwasa tại lễ trao giải Rồng Xanh Hwasa chân trần hát trên sân khấu Rồng Xanh. Video: KBS

Trang Vogue đánh giá MV như một phim ngắn với cảnh quay đẹp, kể câu chuyện hoàn chỉnh với thông điệp mạnh mẽ, giai điệu trữ tình. Hwasa và Park Jung Min vào vai đôi tình nhân trải qua đủ cung bậc cảm xúc trong yêu đương, cuối cùng cả hai đều tổn thương. Họ chọn chia tay, dù đau đớn nhưng không có sự oán hờn. Bài hát có các câu: "Em ổn cả thôi, anh đừng ngoảnh lại làm gì. Nỗi đau của em thấm tháp gì với những điều anh phải chịu. Hãy nghĩ cho anh đi, quên những hơi thở của anh vì em".

Cô gái trong MV muốn chia tay vẫn phải "thật kiêu hãnh", một sự rời xa tốt lành. Và dù "chẳng có ai đứng về phía em, không sao, em sẽ tự đứng về phía mình".

Tác phẩm thể hiện cá tính lạc quan, tự tin thường thấy ở Hwasa. Cô sinh năm 1995, tên thật Ahn Hye Jin, gia nhập làng giải trí năm 2014 với vai trò thành viên nhóm MAMAMOO. Theo News1, giai đoạn đầu, Hwasa nhận vô số lời chê về ngoại hình. Nhiều fan cho rằng ca sĩ không đạt các tiêu chí xinh đẹp, "người mập, mặt không xinh xắn".

Ca sĩ Hwasa. Ảnh: News1

Thậm chí, Hwasa đối diện sự tẩy chay khi vô số fan yêu cầu cô rút khỏi MAMAMOO để tránh ảnh hưởng tới nhóm. Hwasa từng bị ám ảnh bởi những nhận xét đó nhưng dần lội ngược dòng nhờ năng lực ca hát lẫn vũ đạo, khả năng sáng tác nhạc và lời cùng sự hấp dẫn trong tính cách. Ở nhiều chương trình thực tế, ca sĩ thể hiện sự chân thực của bản thân.

Hwasa từng nói: "Nếu tôi không phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời đại này, hãy để tôi trở thành tiêu chuẩn mới". Qua các bài hát của mình, như I Love My Body (Tôi yêu cơ thể mình), cô nhiều lần truyền thông điệp: bạn không cần đuổi theo các tiêu chuẩn đẹp của thế giới, là chính bạn mới đáng để khâm phục. Hay trong MV Maria, cô hát: "Sao em phải dằn vặt, bản thân em đã đẹp rồi". Maria là tên thánh của ca sĩ.

Trên trang Dazed Korea, khi được hỏi điều ý nghĩa nhất làm được trong năm 2025, Hwasa nói là MV Good Goodbye. Sang năm mới, mục tiêu đầu tiên của cô là chăm sóc sức khỏe vì chỉ khi có cơ thể khỏe mạnh, cô mới có thể thực hiện được những mong muốn khác.

Như Anh