Mỹ Tâm đưa hình Mai Tài Phến vào concert

Hà NộiMỹ Tâm đưa tấm hình cùng diễn viên Mai Tài Phến trong phim ''Chị trợ lý của anh'' lên sân khấu concert, khiến khán giả phấn khích, tối 13/12.

Bức ảnh xuất hiện sau khi ca sĩ hát bài Nơi mình dừng chân - nhạc phim điện ảnh cô đóng cùng Mai Tài Phến. Khi nghe hàng chục nghìn fan reo hò, cô nói: ''Các bạn reo vì hình ảnh này hả. Đây là trong phim. Bạn Mai Tài Phến''. Sau đó, Mỹ Tâm thông báo có phim mới vào mùa xuân năm sau.

Mỹ Tâm đưa hình Mai Tài Phến lên sân khấu concert Khán giả hò reo khi màn hình xuất hiện ảnh của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Video: Hà Thu

Chị trợ lý của anh ra mắt năm 2019, nhân vật chính là Khả Doanh (Mỹ Tâm đóng) - nữ doanh nhân muốn cứu công ty gia đình khỏi bị thâu tóm. Để chiều lòng một cổ đông lớn, cô đến làm trợ lý cho cháu của ông ta (Mai Tài Phến đóng). Giữa hai người dần nảy sinh tình cảm bất chấp tuổi tác, lối sống khác biệt.

Ca từ bài nhạc phim Nơi mình dừng chân kể về nỗi lòng của cô gái trong phim khi trót yêu chàng trai kém tuổi, là cấp trên của mình: "Sao anh lại lỡ yêu một người như em. Người làm anh khóc muộn phiền thâu đêm. Sao ta lại lỡ trao từng ngày bên nhau. Để giờ tan vỡ sự thật càng thêm đau".

Tạo hình của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim ''Chị trợ lý của anh''. Ảnh: Nhà sản xuất

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, đàn em kém cô 10 tuổi, được quan tâm từ sau lần hợp tác. Vài năm nay, anh đồng hành ca sĩ ở nhiều hoạt động. Trước concert, Mai Tài Phến đăng ảnh săn vé sự kiện, cổ vũ Mỹ Tâm. Ca sĩ cũng từng nói thấy vui, cảm thấy an toàn bên đàn em.

Concert See The Light là sự kiện lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, với 40.000 khán giả. Cô sẽ biểu diễn hơn 30 ca khúc nổi tiếng gắn với sự nghiệp. Để chuẩn bị cho đêm nhạc, cô tích cực tập hát, nhảy trong những tháng qua. Khắc Hưng, Hoài Sa là hai giám đốc âm nhạc. Đen Vâu là một trong những khách mời.

Đầu tháng 11, ca sĩ thông báo bán 10.000 vé chỉ trong 38 phút và sau đó hết toàn bộ 22.000 vé trong đợt mở bán sớm. Mỹ Tâm nói sự ủng hộ của khán giả tiếp thêm động lực để cô thực hiện concert mang lại trải nghiệm tốt cho người xem.

Mỹ Tâm từng tổ chức hai show ở sân vận động Mỹ Đình, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 của cô có 10.000 fan. Liveshow Tri âm năm 2022 tạo nên cơn sốt với 30.000 khán giả. Trước đó, show Heart beat của cô tại sân vận động quân khu 7 TP HCM cũng đón hàng chục nghìn người xem.

MV 'Nơi mình dừng chân' - Mỹ Tâm MV ''Nơi mình dừng chân'' của Mỹ Tâm, hiện đạt 84 triệu lượt xem. Video: YouTube My Tam

Mỹ Tâm, 44 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Ca sĩ từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Hà Thu