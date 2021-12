Mỹ Tâm làm show nhạc trực tuyến

Mỹ Tâm thực hiện chuỗi đêm nhạc acoustic và lofi - chill trực tuyến mang tên "My Soul 1981".

Ca sĩ dự định thực hiện sáu đêm nhạc mang sắc màu khác nhau của các nhạc sĩ nổi tiếng gắn bó với cô trong sự nghiệp như: Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng... Mỗi show, cô và nhạc sĩ sẽ trình làng một ca khúc mới và kể chuyện về các sáng tác. Fan cũng có thể giao lưu, tương tác trực tuyến cùng nữ ca sĩ.

Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: Mytam Entertainment

Mỹ Tâm nói: "Vì dịch, một thời gian dài tôi chưa được gặp khán giả. Show trực tuyến là cách tôi có thể kết nối với mọi người trong cùng một không gian". Ba đêm nhạc đầu của My Soul 1981 diễn ra ngày 7/1, 16/1 và 14/2/2022.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê Đà Nẵng. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, cô chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, cô sản xuất phim Chị trợ lý của anh và liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Hồi tháng 4, cô tổ chức liveshow Tri âm tại TP HCM. Đêm thứ hai được lên lịch diễn ở sân vận động Mỹ Đình ngày 1/5 nhưng phải ngừng vì Covid-19.

Hoàng Dung