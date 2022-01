Ca sĩ Mỹ Tâm khoe giọng trong tiết mục hát live "Mong manh tình về" - bản hit của Đức Trí.

Mỹ Tâm khoe giọng với hit Đức Trí Mỹ Tâm hát ca khúc "Mong manh tình về" (Đức Trí), phát tối 12/1. Video: MT Entertainment

Ca khúc nằm trong My Soul 1981 - show trực tuyến bán vé của Mỹ Tâm diễn ra hôm 7/1. Sau đêm nhạc, tiết mục được nhiều fan hưởng ứng, ca sĩ đăng trên YouTube để giới thiệu với đông đảo công chúng. Nhạc phẩm được phối theo phong cách lo-fi (xu hướng khởi xướng từ thập niên 1990, mang âm hưởng bay bổng, hoài niệm), Đức Trí - tác giả ca khúc - đệm piano. Mỹ Tâm chọn lối hát thủ thỉ, giàu chất tự sự với giọng alto-mezzo (nữ trung trầm) ở những quãng thấp.

Nhiều khán giả khen cách thể hiện của Mỹ Tâm mang lại màu sắc mới cho bản hit. Trên Youtube, Như Quân Phan bình luận: "Đã nghe qua rất nhiều bản khác nhau nhưng khi nghe Mỹ Tâm cất tiếng, mình kiểu như 'Ôi bản mình cần tìm đây rồi'. Cách luyến láy của chị khiến mình thấy nhẹ nhõm, giống như nỗi đau đã qua, chỉ còn lại hồi ức".

Mỹ Tâm trong đêm nhạc "My soul 1981": Ảnh: My Tam Fanpage

Nhạc sĩ Đức Trí sáng tác ca khúc năm 2011, phần lời do hoa hậu Trương Hồ Phương Nga viết. So với lời gốc, nhạc sĩ chỉ đổi vài câu, như "Hương ai mong manh như quen" thành "Mong manh như hương ai quen". Vài chỗ khác trong bài được Đức Trí sửa lại để lời nghe gần gũi, bớt đi tính trừu tượng trong ca từ. Sau khi Quốc Thiên - quán quân Vietnam Idol 2008 - thu âm ca khúc trong album riêng, một số nghệ sĩ như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Thanh Hà, Thùy Chi... cover. Trong đó, bản thu của Thanh Hà phổ biến nhất, đạt 10 triệu lượt nghe trên YouTube. Nhiều thí sinh trong các cuộc thi ca hát thường chọn nhạc phẩm để thể hiện.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê Đà Nẵng. Ca sĩ từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, ca sĩ được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, Mỹ Tâm chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh và liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.



Hồi tháng 4/2021, Mỹ Tâm tổ chức liveshow Tri âm tại TP HCM. Đêm thứ hai được lên lịch diễn ở sân vận động Mỹ Đình đầu tháng 5/2021 nhưng phải ngừng vì Covid-19. Đầu năm nay, ca sĩ ra mắt chuỗi đêm nhạc My Soul 1981, kéo dài sáu show, phát trên một ứng dụng trực tuyến. Mỗi đêm, Mỹ Tâm hát các sáng tác của từng nhạc sĩ gắn bó trong sự nghiệp như: Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng...

Tam Kỳ