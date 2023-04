Mỹ Tâm đạp chiếc xe kỷ niệm đến buổi ra mắt phim

TP HCMMỹ Tâm mặc áo dài, đạp chiếc xe gắn bó 26 năm lên sân khấu buổi ra mắt phim tài liệu "Người giữ thời gian".

Mỹ Tâm đạp xe lên thảm đỏ ra mắt phim Fan reo hò khi Mỹ Tâm xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc xe đạp ở sự kiện tối 6/4. Video: Tâm Giao

"Họa mi tóc nâu" cho biết chiếc xe đạp đầu tiên được cô mua cách đây 26 năm, gắn với thời đi học. Cô giữ xe nhiều năm qua, dù chuyển nơi ở vài lần. Mỹ Tâm dán các hình ảnh vui nhộn, ghi số phòng ký túc xá cô từng ở khi còn là sinh viên Nhạc viện TP HCM. "Tôi đạp xe từ Nhạc viện đến địa điểm ra mắt phim khoảng một km, nhớ lại ký ức xưa", cô nói.

Mỹ Tâm trong buổi ra mắt phim tài liệu "Người giữ thời gian", khởi chiếu từ ngày 8/4 trên các cụm rạp toàn quốc. Ảnh: Mỹ Tâm Entertainment

Phim Người giữ thời gian ghi lại quá trình cô chuẩn bị cho liveshow Tri âm tại TP HCM (năm 2021) và Hà Nội (năm 2022). Mỗi chương trình đều có khó khăn riêng, có lúc ca sĩ tưởng như gục ngã. Mỹ Tâm vừa động viên mình vừa là thủ lĩnh tinh thần, truyền lửa đam mê cho cả êkíp. Ca sĩ cũng nói về lòng say mê âm nhạc, coi sân khấu là thánh đường.

Mỹ Tâm cho biết lúc đầu không thể hình dung phải xử lý dữ liệu, dựng phim như thế nào. Sau khi bàn bạc với êkíp, giọng ca gốc Đà Nẵng viết toàn bộ kịch bản trong một đêm. "Tôi luôn nghĩ đến người xem, không muốn họ vào rạp mà không nhận được điều gì ý nghĩa. Những đoạn phim tư liệu tôi lưu giữ không đầy đủ nhưng may mắn vẫn truyền tải được câu chuyện muốn gửi gắm", ca sĩ nói.

Sau buổi chiếu, ca sĩ đứng khóc gần hai phút trong tràng vỗ tay của mọi người. "Họa mi tóc nâu" gọi tên từng cộng sự, cảm ơn họ. Mỹ Tâm cũng không kìm được nước mắt trước lời khen của MC Nguyên Khang dành cho tác phẩm vì chạm đến cảm xúc khán giả.

Ca sĩ nói: "Khi show Tri âm ở Hà Nội kết thúc, tôi xúc động khi đọc được bình luận của nhiều khán giả, bày tỏ tiếc nuối. Tôi nghĩ liệu tương lai mình không hát nữa mọi người có buồn hay không. Tôi cảm ơn thượng đế khi chúng ta cảm nhận được tình cảm dành cho nhau và đó cũng là thông điệp tôi muốn truyền tải qua bộ phim này". Đàm Vĩnh Hưng mừng Mỹ Tâm ra phim mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đông đảo nghệ sĩ đến ủng hộ Mỹ Tâm ra mắt phim tài liệu đầu tiên trong sự nghiệp như: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hải, diễn viên Mai Tài Phến, Trương Quỳnh Anh, đạo diễn Dũng "khùng", nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, rapper Wowy.

Mỹ Tâm khóc ra mắt phim tư liệu về liveshow 'Tri âm' Mỹ Tâm xúc động khi nói đến quá trình dựng bộ phim tài liệu "Người giữ thời gian". Video: Facebook Mỹ Tâm

Hồi tháng 11/2022, giọng ca gốc Đà Nẵng làm liveshow Tri âm tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sau hai năm hoãn vì dịch. Chương trình thu hút hơn 30.000 khán giả, lọt vào đề cử Hiện tượng giải trí thuộc giải thưởng Ngôi sao của năm. Ban tổ chức Làn Sóng Xanh 2022 cũng trao cho ca sĩ giải Biểu tượng của năm vì các hoạt động gây tiếng vang. Trước đó, chương trình tổ chức tại TP HCM cũng thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê Đà Nẵng. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, cô chiến thắng hạng mục Best selling artist of Asia - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, cô sản xuất phim Chị trợ lý của anh và liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Hoàng Dung