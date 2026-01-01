Mỹ Tâm cùng hàng nghìn người đếm ngược đón 2026

Cô hát kết màn trong đêm bế mạc lễ hội âm nhạc Hozo City Tết Fest, tại công viên bờ sông Sài Gòn. Sau khi khuấy động sân khấu với ca khúc Niềm tin, Vì em đã quá yêu anh, cô cùng MC thực hiện màn đếm ngược (countdown), gửi lời chúc an khang thịnh vượng đến mọi người.
Mỹ Tâm hát Chuyện để dành.
Mỹ Tâm gửi tặng fan bài Chuyện để dành - bản hit gần đây do cô sáng tác. Ca khúc mang thông điệp trân trọng bản thân, sống hết mình cho hiện tại: "Người ta hay cất chiếc áo trong tủ thật lâu/ Chờ ngày đẹp nắng mới khoác áo đi cùng nhau/ Nhưng khi đem ra, thời gian qua, áo đã phai màu/ Những điều đẹp nhất đã bỏ lỡ giờ còn đâu". Ảnh: Hòa Phạm
Trước đó, học trò Mỹ Tâm - ca sĩ Đức Phúc - tái hiện Phù Đổng Thiên Vương, phần trình diễn giúp anh đoạt quán quân cuộc thi âm nhạc Intervision ở Nga tháng 9/2025. Anh biểu diễn vũ đạo kết hợp rap cùng vũ công, ngân nốt cao trên nền dubstep (thể loại nhạc điện tử với âm bass nổi bật).
Vũ Cát Tường hát các nhạc phẩm gợi nhớ một thời thanh xuân cùng fan, như Mơ, Vết mưa, Từng là. Sân khấu sử dụng bàn nâng, hỗ trợ nghệ sĩ diễn thăng hoa hơn.
Cát Tường nói hai năm qua đón giao thừa ở Hà Nội, do đó háo hức khi được trở lại TP HCM để mừng năm mới cùng bạn bè, người thân. Với ca sĩ, TP HCM là mảnh đất giúp nuôi dưỡng đam mê ca hát, đánh dấu lần đầu bước lên sân khấu lớn trong cuộc thi The Voice 2013. Hát Illusion - ca khúc sáng tác gần đây, Cát Tường nhắn nhủ các fan theo đuổi ước mơ đến cùng.
Vũ Cát Tường hát bài Mơ.
Suboi đem đến màu sắc hip hop với liên khúc Intro - Công. Cô liên tục vừa hát vừa nhảy cùng người hâm mộ, đưa micro xuống sân khấu để nghe fan hòa giọng.
Suboi trình diễn tiết mục Intro - Công.
Pháp Kiều chinh phục các fan qua lối trò chuyện hoạt ngôn, cùng nhiều bản rap như Lối đi riêng, Cho em đi, Ba bích. Có lúc, anh giả vờ sân khấu gặp trục trặc về âm thanh, sau đó cho biết đó là ý tưởng để cùng khán giả hát, nhảy vũ điệu gây sốt Cung đàn tình yêu.
Pháp Kiều cùng fan hát bài Cung tên tình yêu.
Rhyder trình bày bản ballad đậm chất tự sự - Tiếc cho em, trước khi hâm nóng không khí với bài hit Chịu cách mình nói thua. Vừa hát, anh vừa chạy xuống phía dưới sân khấu giao lưu fan.
Hoàng Dũng thể hiện các bài Phonecert, Giữ cho anh ngày hôm qua, Bữa tiệc của những giác quan. Anh cho biết 2025 đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát, kể từ lần đầu bước lên sân khấu The Voice 2015.
Đa số khán giả nán lại tới 0h để xem các ca sĩ trình diễn, cùng đón năm mới. Nhiều người xem nhận xét chương trình năm nay được đầu tư về khâu sân khấu, mỹ thuật lẫn ánh sáng, âm thanh. Phần đầu đêm nhạc, ban tổ chức dàn dựng nhiều tiết mục đặc trưng về Sài Gòn, thiết kế một mô hình cư xá ba tầng để các nghệ sĩ biểu diễn.
Hozo là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào đón năm mới quy mô lớn, do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp tổ chức.
Lễ hội khai mạc tối 27/12/2025, với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hiếu Thứ Hai, Trúc Nhân. Sự kiện diễn ra lần đầu năm 2019, quy tụ dàn ngôi sao trong và ngoài nước. Năm 2024, ba đêm diễn thu hút hàng trăm nghìn người tại sân khấu tuyến đường Lê Lợi.
Mai Nhật
Ảnh, video: Hozo