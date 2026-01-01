Mỹ Tâm cùng hàng nghìn người đếm ngược đón 2026

Vũ Cát Tường hát các nhạc phẩm gợi nhớ một thời thanh xuân cùng fan, như Mơ, Vết mưa, Từng là. Sân khấu sử dụng bàn nâng, hỗ trợ nghệ sĩ diễn thăng hoa hơn.



Cát Tường nói hai năm qua đón giao thừa ở Hà Nội, do đó háo hức khi được trở lại TP HCM để mừng năm mới cùng bạn bè, người thân. Với ca sĩ, TP HCM là mảnh đất giúp nuôi dưỡng đam mê ca hát, đánh dấu lần đầu bước lên sân khấu lớn trong cuộc thi The Voice 2013. Hát Illusion - ca khúc sáng tác gần đây, Cát Tường nhắn nhủ các fan theo đuổi ước mơ đến cùng.