Mỹ sẽ phát miễn phí 96 triệu khẩu trang ngừa Covid-19

Bộ Giao thông Mỹ cho biết sẽ phát miễn phí hơn 96 triệu khẩu trang cho hành khách đi máy bay và giao thông công cộng để ngăn ngừa Covid-19.

86,8 triệu khẩu trang sẽ dành cho hành khách đi máy bay và 9,6 triệu chiếc còn lại được phân phát cho 458 trạm trung chuyển giao thông liên bang và hệ thống tàu hỏa Amtrak, Bộ Giao thông Mỹ ngày 12/6 cho biết.

"Chính quyền Mỹ cam kết bảo vệ người dân và mở cửa trở lại nền kinh tế. Việc phân phát khẩu trang sẽ giúp thúc đẩy niềm tin của công chúng khi chúng tôi bắt đầu nối lại cuộc sống bình thường", Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao nói.

Hành khách đeo khẩu trang trên chuyến tàu điện ngầm ở Brooklyn, New York, hồi tháng 4. Ảnh:Bloomberg.

Hoạt động hàng không và giao thông vận tải khác ở Mỹ đã giảm mạnh do tác động của Covid-19. Hôm 11/6, Cục An ninh Vận tải Mỹ đã sàng lọc hơn 502.000 người tại các sân bay, mức cao nhất kể từ ngày 21/3 nhưng chỉ bằng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Hầu hết hãng hàng không vầ hệ thống vận chuyển ở Mỹ đều yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn tiến phức tạp. Bộ Giao thông Mỹ cho biết đã hợp tác của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để thực hiện kế hoạch này và khẩu trang sẽ được phân phát trong những tuần tới.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 2,1 triệu người nhiễm và gần 117.000 người chết vì Covid-19. Tuy nhiên, tất cả 50 bang của Mỹ đã nới phong tỏa và mở cửa kinh tế ở các cấp độ khác nhau. Thành phố New York, tâm dịch ở Mỹ, bắt đầu mở lại một phần nền kinh tế hôm 8/6 sau gần ba tháng bị phong tỏa. Cửa hàng, quán bar, nhà hàng hoạt động trở lại ở một số khu vực.

Tổng thống Trump tuần trước cũng khẳng định Mỹ "tiến một bước lớn" khi mở cửa trở lại và tin rằng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh hơn nếu các bang và địa phương chấm dứt lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại Mỹ sẽ phải đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 thứ hai, khi tất cả bang đã nới phong tỏa và làn sóng biểu tình vì George Floyd vẫn sục sôi khắp cả nước.

Thanh Tâm (Theo Bloomberg)