Binh sĩ, xe tăng Mỹ duyệt binh ở Washington

Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập lục quân Mỹ diễn ra ở thủ đô Washington với sự tham gia của hơn 6.600 binh sĩ và 200 khí tài.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập lục quân Mỹ diễn ra tối 14/6 (sáng 15/6 giờ Hà Nội) tại thủ đô Washington, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania, Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng nhiều quan chức khác.

Buổi lễ bắt đầu lúc 18h, sớm hơn 30 phút so với kế hoạch, do thời tiết xấu. Các binh sĩ và khí tài diễu trên Đại lộ Constitution, tiến qua lễ đài nằm giữa Nhà Trắng và tượng đài Washington.

Mỹ sắp tổ chức duyệt binh ở Washington Các khối quân nhân tham gia duyệt binh kỷ niệm thành lập lục quân Mỹ. Video: Whitehouse

Dẫn đầu là đoàn quân nhạc lục quân Mỹ, tiếp đó là các thành viên Trung đoàn Bộ binh số 3, đơn vị thành lập năm 1784 và là trung đoàn lâu đời nhất còn hoạt động của lục quân Mỹ.

Đội hình duyệt binh được chia thành các khối đại diện cho từng giai đoạn khác nhau trong lịch sử 250 năm của lục quân Mỹ, cũng như thời hiện tại và tương lai.

Khí tài xuất hiện tại lễ duyệt binh gồm những thiết bị đời cũ như xe tăng M4 Sherman được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến II, cho đến các vũ khí hiện đại như xe tăng chủ lực M1A2 Abrams, thiết giáp M2A3 Bradley, pháo tự hành M109A7 Paladin, pháo phản lực HIMARS và chó robot.

Dàn khí tài xuất hiện tại lễ duyệt binh ở Washington hôm 15/6. Ảnh: AP

Màn trình diễn nhảy dù của đội Golden Knights (Hiệp sĩ Vàng) ban đầu được chọn là nội dung kết thúc buổi lễ, song được chuyển lên gần đầu sự kiện do thời tiết xấu. Số lượng trực thăng tham dự lễ duyệt binh cũng ít hơn so với kế hoạch, do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Cuối buổi lễ, 250 tân binh và quân nhân tái ngũ đứng trước lễ đài để làm lễ tuyên thệ nhập ngũ trước Tổng thống Trump. Ông chủ Nhà Trắng sau đó phát biểu kết thúc lễ duyệt binh, chúc mừng ngày thành lập lục quân Mỹ.

"Hôm nay chúng ta kỷ niệm sự kiện không chỉ thay đổi lịch sử Mỹ, mà còn thay đổi dòng lịch sử thế giới. Chúng tôi yêu quý và tôn vinh các bạn, xin trân trọng cảm ơn sự phục vụ hết mình của các bạn cho đất nước", ông nói.

Thành viên đội biểu diễn nhảy dù Golden Knights sau đó trao cho ông Trump lá quốc kỳ Mỹ đã cùng họ bay qua thủ đô Washington trong lễ duyệt binh.

Tổng thống Trump và phu nhân cùng các quan chức tại lễ duyệt binh. Ảnh: AFP

Đây là cuộc duyệt binh lớn nhất của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Lần cuối cùng hoạt động này được tổ chức là năm 1991, đánh dấu kết thúc Chiến tranh Vùng Vịnh. Lục quân Mỹ cho biết chi phí tổ chức lễ duyệt binh là 25-40 triệu USD, song các nghị sĩ Dân chủ ước tính con số này có thể lên tới 100 triệu USD.