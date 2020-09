Mỹ rút 2.200 quân khỏi Iraq

Tướng Mỹ thông báo Lầu Năm Góc sẽ giảm quân số đồn trú tại Iraq từ 5.200 xuống còn 3.000 người trong tháng này.

"Với sự tham vấn và phối hợp với chính phủ Iraq và các đối tác liên quân, Mỹ quyết định giảm sự hiện diện của quân đội tại Iraq từ khoảng 5.200 xuống còn 3.000 binh sĩ trong tháng 9", tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ, ngày 9/9 thông báo tại Washington.

Lính Mỹ tập trung tại một căn cứ quân sự ở phía bắc Mosul, Iraq tháng 1/2017. Ảnh: Reuters.

Một trong những lời hứa của Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016 là chấm dứt "các cuộc chiến không có hồi kết" của Mỹ, nhưng quân đội Mỹ vẫn tiếp hiện diện ở các nước như Afghanistan, Iraq và Syria, dù với số lượng ít hơn. Tháng trước, trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq, Trump đã lặp lại lời hứa rút quân khỏi Iraq.

Mỹ triển khai khoảng 5.200 binh sĩ tại Iraq để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các quan chức trong liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết lực lượng Iraq hiện gần như có thể tự mình xử lý tàn dư IS.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng giấu tên cho biết Trump dự kiến thông báo động thái tương tự với lực lượng Mỹ tại Afghanistan. Mỹ hiện duy trì 8.600 binh sĩ tại Afghanistan. Trump hồi tháng trước cho biết ông có thể giảm quân số tại đây xuống chỉ còn 4.000 người.

Thông báo rút quân được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông chủ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc trở nên căng thẳng, sau khi một bài báo gần đây cáo buộc Trump miệt thị những lính Mỹ tử trận tại châu Âu trong Thế chiến I, nhưng ông liên tục bác bỏ. Tổng thống Mỹ hôm 7/9 cũng đưa ra phát biểu công kích chưa từng có nhằm vào các lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Joe Biden đang dẫn trước Trump trong các cuộc khảo sát trước bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay. Thông báo rút quân có thể nhằm thuyết phục cử tri rằng Trump đang thực hiện lời hứa tranh cử.

Phương Vũ (Theo AFP)