Mỹ phủ nhận khả năng giá dầu lên 200 USD

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng giá dầu thế giới "không thể" chạm 200 USD một thùng.

"Tôi muốn nói là không thể. Nhưng chúng tôi đang tập trung vào chiến dịch quân sự và giải quyết vấn đề đó", ông cho biết hôm 12/3, khi trả lời trên CNN về tuyên bố của phía Iran.

Trước đó một ngày, Ebrahim Zolfaqari - người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự Iran cảnh báo thế giới "hãy sẵn sàng cho việc giá dầu lên 200 USD một thùng" nếu chiến sự leo thang.

Năm 2008, giá dầu Brent từng lên kỷ lục khoảng 147 USD một thùng, do căng thẳng giữa phương Tây và Iran quanh chương trình hạt nhân của nước này, đồng đôla yếu và lo ngại lạm phát.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại diễn đàn ngày 11/3 ở Washington. Ảnh: Reuters

Lần này, các nhà phân tích cảnh báo giá dầu có thể duy trì ở mức cao do eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển huyết mạch của dầu khí toàn cầu - chưa có dấu hiệu sớm mở lại. Ngày 12/3, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép với Mỹ, Israel. Trước chiến sự, khoảng 20% dầu mỏ, khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua tuyến này. Ngày 9/3, giá dầu có thời điểm tiến sát 120 USD một thùng.

"Chúng ta đang ở trong thời kỳ gián đoạn ngắn hạn, để bảo đảm dòng chảy năng lượng về dài hạn", Wright cho biết trên CNN. Ông khẳng định chính quyền tập trung vào "các giải pháp thực tế, để vượt qua vài tuần nguồn cung năng lượng thắt chặt".

Ngày 11/3, ông Trump kêu gọi các công ty dầu khí tiếp tục đi qua Hormuz, bất chấp rủi ro. "Tôi nghĩ họ nên sử dụng eo biển này", ông nói. Khi được hỏi liệu Iran có đặt thủy lôi tại đây hay không, ông trả lời: "Chúng tôi không nghĩ vậy".

Dù vậy, hôm 12/3, Wright cũng cho biết trên CNBC rằng Hải quân Mỹ hiện chưa thể lập tức hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz do thiếu nguồn lực. "Điều đó sẽ xảy ra tương đối sớm, nhưng chưa phải lúc này", ông nói.

Wright tiết lộ tình trạng thiếu năng lượng ít ảnh hưởng tới Mỹ và các nước ở Tây bán cầu. "Không có tình trạng thiếu hụt, thậm chí thị trường dầu ở Tây bán cầu còn không thực sự thắt chặt. Vấn đề nằm ở châu Á", ông nói.

Giá dầu thế giới đã tăng hơn 9% trong phiên 12/3. Hiện mỗi thùng Brent vẫn giao dịch quanh 100 USD, trong khi dầu thô Mỹ WTI là 95 USD. Hôm qua, hai tàu dầu bốc cháy tại một cảng ở Iraq sau khi bị nghi tấn công bằng xuồng chở chất nổ của Iran, trong khi nhiều tàu dầu khác vẫn mắc kẹt vì eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Hà Thu (theo Reuters)