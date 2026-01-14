Mỹ phê duyệt xuất khẩu chip Nvidia H200 sang Trung Quốc

Nvidia được phép xuất khẩu H200, chip AI mạnh thứ hai của hãng, sang Trung Quốc nhưng kèm một số điều kiện cụ thể.

Ngày 13/1, Mỹ chính thức "bật đèn xanh" cho Nvidia sau thời gian dài ngăn chặn. Theo quy định mới, chip xuất khẩu sẽ được một phòng thí nghiệm bên thứ ba kiểm tra khả năng AI về mặt kỹ thuật trước khi vận chuyển đến Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Nvidia cần chứng nhận có đủ H200 cung cấp ở Mỹ. Khách hàng Trung Quốc cũng phải chứng minh "quy trình an ninh đầy đủ" và "không được sử dụng chip cho mục đích quân sự". Đây đều là những điều kiện chưa xuất hiện trước đây.

Nvidia và phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận.

Chip H200 của Nvidia. Ảnh: Nvidia

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cho phép Nvidia bán chip, nhưng đổi lại sẽ thu phí 25% cho chính phủ Mỹ. Quyết định vấp phải sự chỉ trích từ giới chính trị gia Mỹ vì lo ngại giúp Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và làm suy yếu lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Nhà phân tích Jay Goldberg của Seaport Research đánh giá giới hạn xuất khẩu mới dường như là sự thỏa hiệp, nhưng khó thực thi. "Như chúng ta đã thấy, các công ty Trung Quốc đã tìm ra cách tiếp cận các chip đó, còn chính phủ Mỹ cũng dường như rất thực dụng trong cách tiếp cận xuất khẩu chip", Goldberg nói với Reuters. "Nói cách khác, đây giống như một biện pháp tạm thời, một nỗ lực che đậy lỗ hổng lớn trong chính sách xuất khẩu của Mỹ".

Saif Khan, từng giữ chức giám đốc công nghệ và an ninh quốc gia tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, cho biết quy định này sẽ "thúc đẩy đáng kể" năng lực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc. "Quy định có thể giúp Trung Quốc tiếp cận tới hai triệu chip H200, tương đương một công ty AI hàng đầu của Mỹ", ông Khan nói. "Chính quyền cũng sẽ phải đối mặt với thách thức mới trong việc hạn chế Trung Quốc cung cấp các nền tảng hỗ trợ cho mục đích xấu".

Trước đó, dẫn nguồn tin thân cận, Reuters cho biết các công ty công nghệ Trung Quốc đã đặt hàng hơn hai triệu chip H200 với giá 27.000 USD mỗi chiếc, vượt lượng hàng tồn kho 700.000 chip của Nvidia. Tuy nhiên tuần trước, Trung Quốc được cho là yêu cầu các công ty công nghệ dừng đặt hàng chip H200 và hướng đến mua chip AI nội địa. The Information cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời trong lúc chính phủ Trung Quốc cân nhắc cách thức cho phép doanh nghiệp trong nước mua được những chip mới nhất mà không gây hại đến mục tiêu dài hạn là xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội địa.

H200 được Nvidia ra mắt cuối năm 2023, xây dựng trên kiến trúc Hopper giống bản tiền nhiệm, nhưng sử dụng bộ nhớ HBM3e dung lượng 141 GB, băng thông 4,8 TB/s, so với H100 dùng bộ nhớ HBM3 80 GB và băng thông 3,35 TB/s. Đây là mẫu chip mạnh thứ hai của Nvidia sau Blackwell B200 trình làng đầu 2024. Theo Tom's Hardware, dù không phải mạnh nhất, nhiều công ty Trung Quốc vẫn mong đợi sở hữu do đạt hiệu suất cao hơn so với chip từ nhà sản xuất nội địa.

Bảo Lâm (theo Reuters, The Information)