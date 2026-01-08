Công ty Trung Quốc có thể phải tạm dừng mua chip của Nvidia

Trung Quốc được cho là yêu cầu các công ty công nghệ tạm dừng đặt hàng chip H200 của Nvidia và hướng đến mua chip AI nội địa.

The Information trích nguồn tin thân cận cho biết, đây chỉ là biện pháp tạm thời trong lúc chính phủ Trung Quốc cân nhắc cách thức cho phép doanh nghiệp trong nước mua được những chip mới nhất mà không gây hại đến mục tiêu dài hạn là xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội địa.

Reuters cũng cho biết, Bắc Kinh muốn ngăn các công ty công nghệ trong nước vội vã tích trữ chip Mỹ trước khi có quyết định cuối cùng. "Trung Quốc cam kết dựa vào sức mạnh nội tại để phát triển đất nước, đồng thời sẵn sàng duy trì đối thoại và hợp tác với tất cả các bên nhằm đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu", Liu Pengyu, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, cho biết.

Nvidia, Bộ Thương mại Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Chip AI H200 của Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 diễn ra ở Đài Loan. Ảnh: Khương Nha

Nvidia đang rơi vào thế kẹt khi Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến dùng cho AI còn Trung Quốc tìm cách giảm sự phụ thuộc vào chip Mỹ. Jensen Huang, CEO Nvidia, cho biết tại CES 2026, triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới diễn ra tại Las Vegas tuần này, nhu cầu về chip H200 tại Trung Quốc rất lớn. Công ty coi các đơn đặt hàng như một tín hiệu chấp thuận thay vì mong đợi bất kỳ thông báo chính thức nào từ Bắc Kinh.

H200 là dòng chip cũ hơn Blackwell - sản phẩm chủ lực hiện nay của Nvidia. Dù vậy, theo Tom's Hardware, nhiều công ty Trung Quốc vẫn mong đợi sở hữu chúng, vốn tương đối mạnh và chip từ các nhà sản xuất nội địa khó sánh kịp. Tuy nhiên, các giấy phép xuất khẩu chip từ Mỹ vẫn đang trong quá trình xử lý và chưa có mốc thời gian hoàn thành.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, một sự đảo ngược đáng chú ý so với những lệnh cấm trước đó. Việc phê duyệt đi kèm với điều kiện Nvidia phải trả cho Washington 25% doanh thu.

Thu Thảo (Theo Reuters, Tom’s Hardware)