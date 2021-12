Mỹ phẩm thiên nhiên thành xu hướng hot

Minh tinh Gwyneth Paltrow ăn kem dưỡng ẩm để chứng minh dòng mỹ phẩm của cô có nguồn gốc tự nhiên, an toàn.

Theo Vogue, Elle, mỹ phẩm thiên nhiên, thân thiện môi trường thịnh hành ở hiện tại và tương lai, khi phát triển bền vững trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều ngành công nghiệp trên thế giới. Cây bút Meg Honigmann của Elle viết trong bài "Everything You Need To Know About Sustainable Beauty" (Mọi điều cần biết về xu hướng làm đẹp bền vững): "Khách hàng không chỉ muốn loại mỹ phẩm nào tốt cho da mặt mà còn muốn biết chúng có lợi cho Trái đất".

Mỹ phẩm chiết xuất từ hoa quả cùng các loại dầu như dầu dừa, hạnh nhân... đang được nhiều người yêu thích. Ảnh: 100percentpure

Khi Gwyneth Paltrow ra mắt dòng mỹ phẩm Goop năm 2016, gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng mắt và kem dưỡng ẩm thiên nhiên, cô nói với Vogue: "Thật tệ khi bạn cố gắng tập thể dục và ăn uống đầy đủ nhưng lại nạp vào cơ thể nhiều hóa chất, paraben (chất bảo quản thường dùng trong mỹ phẩm, dược phẩm, có nguy cơ gây ung thư vú) và silicon". Vài tháng sau, nữ diễn viên tham gia chương trình The Tonight Show để quảng bá dòng sản phẩm mới. Cô và MC Jimmy Fallon nhúng khoai tây chiên vào kem dưỡng ẩm và ăn thử để chứng minh chúng an toàn, thân thiện.

Paltrow không phải người duy nhất quan tâm tới các sản phẩm làm đẹp thuần thiên nhiên. Các ngôi sao, chuyên gia trang điểm - những người thường xuyên tiếp xúc, sử dụng mỹ phẩm, đặc biệt quan tâm tới vấn đề này, như Jessica Alba, Olivia Wilde, Jourdan Dunn hay Natalie Portman. Giống Paltrow, một số người thành lập thương hiệu chăm sóc da và trang điểm riêng, cam kết sản phẩm không độc hại, thân thiện với môi trường.

Emma Watson nói trên Into the Glass: "Gần đây, tôi quan tâm đến tính bền vững, minh bạch của những sản phẩm thoa lên mặt, cơ thể. Tôi thường tự hỏi có thể làm tóc và trang điểm chỉ với các mỹ phẩm hữu cơ không?". Nữ diễn viên ưa chuộng thương hiệu làm đẹp tự nhiên như RMS, Ilia và MV Skincare.

Gwyneth Paltrow (trái) và MC Jimmy Fallon ăn một ít kem dưỡng ẩm Goop để chứng minh tính an toàn của sản phẩm. Thương hiệu Juice Beauty của cô được gọi là "chiến binh xanh" của địa hạt mỹ phẩm. Ảnh: The Tonight Show

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm xanh như Tata Harper, Ecooking, Decleor, Dr. Bronner, Nourish Organic, W3LL People, Ecobrow, Nūdus hay 100% Pure... được ưa chuộng. Trong một khảo sát mới đây của British Beauty Council với 23.000 người cho thấy 48% quan tâm tới các vấn đề sức khỏe, môi trường khi tìm mua sản phẩm làm đẹp. Nhiều người thậm chí đòi hỏi quy trình sản xuất bền vững, minh bạch và bao bì có thể tái chế.

Mỹ phẩm thiên nhiên phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ung thư gia tăng trên toàn thế giới. Theo báo cáo của WHO năm nay, ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với hơn 19 triệu ca mắc mới và hơn 10 triệu ca tử vong.

Năm 2010, lượng lớn hóa chất độc hại lớn được tìm thấy trong sản phẩm làm thẳng tóc của thương hiệu Brazil Blowout. Năm 2012, FDA phát hiện hơn 400 loại son môi chứa một lượng chì nhỏ, có khả năng ảnh hưởng sức khỏe con người. Công ty mỹ phẩm Johnson&Johnson từng bị kiện vì phấn Johnson’s baby của họ chứa chất gây ung thư buồng trứng. Diễn viên Sarah Chalke nói với Green Organics: "Tôi ném đi bất kỳ kem dưỡng da nào có paraben, chỉ chọn những thứ từ tự nhiên".

Phòng thí nghiệm làm son thuần chay của Ecooking Chuyên gia mỹ phẩm Đan Mạch - Tina Søgaard (phải) - cùng biên tập viên tạp chí Elle làm son dưỡng thuần chay trong phòng thí nghiệm của Ecooking năm 2020. Video: Elle

Trên Allure, chuyên gia thẩm mỹ Tata Harper cho biết cô nảy ra ý tưởng thành lập hãng mỹ phẩm hữu cơ, thuần chay sau khi cha dượng của cô mắc ung thư năm 2005. Các bác sĩ khuyên ông giảm thiểu lượng độc tố và các chất hóa học nhân tạo hấp thụ vào cơ thể thông qua việc ăn uống hoặc tiếp xúc da. Trong thời gian mang thai và chăm con, người mẫu Gigi Hadid chuyển sang sử dụng sản phẩm của Tata để bảo đảm an toàn cho em bé.

Song hành mối lo về sức khỏe, các vấn đề về ô nhiễm môi trường, giết hại động vật cũng nổi cộm những năm gần đây. Nhiều hãng cam kết không thử nghiệm sản phẩm trên động vật, quy trình sản xuất an toàn, minh bạch, bao bì thân thiện môi trường.

Anna Brightman - đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên UpCircle - nói với Elle: "5 đến 10 năm trước, tiêu chuẩn vàng cho các hãng làm đẹp chỉ là cung cấp một sản phẩm tuyệt vời. Giờ đây, thương hiệu phải tiến xa hơn, đại diện cho những giá trị vượt ngoài sản phẩm của họ. Họ phải chứng minh mỹ phẩm của mình đóng góp tích cực cho môi trường, xã hội và sức khỏe con người".

Bảo Thư