Maye Musk - mẹ tỷ phú Elon Musk - luôn cấp ẩm cho đôi mắt và bàn tay ở tuổi ngoài 70.

Mẹ tỷ phú Elon Musk làm đẹp da ở tuổi 73 Video: Vogue

Maye Musk sinh năm 1948, là người mẫu và chuyên gia dinh dưỡng người Canada gốc Nam Phi. Những năm gần đây, bà xuất hiện thường xuyên trên các tờ Vogue Hàn Quốc, Elle Canada, Time Health hay New York Times. Bà làm mẫu cho nhiều thương hiệu: Rag & Bone, La Ligne, James Perse, CoverGirl... Maye catwalk cho show của Zero + Maria Cornejo năm 2017, show Xuân Hè 2020 của Dolce & Gabbana, đóng vai người dẫn chương trình trong phim ngắn ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Moschino.

Người mẫu từng xuất bản hai cuốn sách: Feel Fantastic: Maye Musk's Good Health Clinic năm 1996, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success năm 2019. Trong cuốn thứ hai, bà đưa ra kinh nghiệm và lời khuyên cho phụ nữ trong chăm sóc sắc đẹp. Maye yêu quý vẻ đẹp của mình - mái tóc trắng, những nếp nhăn ở đuôi mắt. Một trong những bí quyết làm đẹp của bà là đắp loại mặt nạ đặc trị chống lão hóa, giúp da căng bóng, mịn màng. Trên Guardian, bà cho rằng sự thông minh là đặc điểm quyến rũ nhất của phụ nữ. Bà còn được nhiều người ngưỡng mộ nhờ gu thời trang sành điệu.

Cũng trong cuốn A Woman Makes a Plan, bà kể làm mẹ đơn thân, nuôi ba con ăn học, thành tài. Bà chuyển nhà từ Nam Phi đến Canada, giúp con cả Elon Musk có đủ điều kiện theo học ngành vật lý và kinh doanh. Từ nhỏ, tỷ phú công nghệ được mẹ dạy tính tự lập, chăm chỉ, dũng cảm, biết cách vượt qua khó khăn.

Sao Mai