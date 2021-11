Audrey Hepburn làm đẹp da bằng khoai tây

Biểu tượng Audrey Hepburn đắp khoai tây nghiền, sữa chua lên mặt đều đặn để có làn da trắng mịn.

Audrey Hepburn được xem là biểu tượng sắc đẹp vượt thời gian. Tạp chí Vogue ca ngợi cô là "tiêu chuẩn vẻ đẹp mới" với "vóc dáng tinh tế, gương mặt lém lỉnh và ngây thơ". Với kiểu tóc pixie, đôi mắt nai to tròn cùng làn da mịn màng, cố diễn viên Anh nổi bật giữa rừng nhan sắc Hollywood.

Theo BBC, dù được ngưỡng mộ, Hepburn chưa bao giờ xem mình là người quyến rũ. Để hoàn thiện bản thân, cô chăm chỉ dưỡng nhan từ trong ra ngoài bằng nhiều phương pháp. Nữ diễn viên từng nói "Sức khỏe tốt là chìa khóa của làn da đẹp. Nếu làn da của bạn không tốt, đó là tín hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn".

Diễn viên Audrey Hepburn sinh năm 1929, qua đời năm 1993 vì ung thư. Cô xếp ở thứ ba trong danh sách "Những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Mỹ" do Viện phim Mỹ bình chọn và được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: Silver Screen Collection

Trong cuốn sách Audrey at Home: Memories of My Mother’s Kitchen, Luca Dotti - con trai của Hepburn - cho biết nữ diễn viên coi khoai tây là trợ thủ đắc lực trong việc dưỡng da. Công việc đòi hỏi cô phải thường xuyên lăn lộn trên phim trường, tiếp xúc nhiều ánh nắng khiến da sạm. Để khắc phục điều này, ngoài dùng kem chống nắng, khi đi chợ, Hepburn thường mua thêm khoai tây. Cô trộn chúng với sữa tươi không đường hoặc các thành phần thiên nhiên khác để làm trắng da, giảm thâm nám, nếp nhăn. Loại củ này cũng giúp dưỡng ẩm và làm mịn da, loại bỏ mụn. Cô cũng thoa sữa chua Hy Lạp lên mặt để tẩy da chết và dưỡng ẩm.

Giống Marilyn Monroe, Grace Kelly và diễn viên Ava Gardner, Hepburn chăm sóc da với bác sĩ da liễu Hungary - Erno Laszlo. Cô từng nói với Vogue: "Tôi mượn 50% vẻ đẹp của mình ở mẹ và 50% còn lại từ Erno Laszlo". Với làn da khô, người đẹp được Laszlo kê riêng sữa rửa mặt và sản phẩm dưỡng ẩm đặc biệt. Cô chú trọng bước tẩy trang vì cho rằng da mặt không sạch, chứa bụi bẩn hoặc cặn trang điểm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe làn da. Hàng tuần, cô xông hơi da mặt, giúp làm sạch và lưu thông mạch máu. Để da được cấp ẩm thường xuyên, cô dùng rất nhiều dầu dưỡng thay vì kem.

Ngoài can thiệp từ bên ngoài, Hepburn cũng quan tâm làm đẹp da từ bên trong. Cô uống nhiều nước, ăn nhiều rau, trái cây, hạn chế ăn thịt và ngủ đủ giấc. Dotti từng tiết lộ mẹ anh thường tìm mua rau củ quả tươi theo mùa. Mùa đông, cô chọn loại hoa quả chứa nhiều vitamin C và chất khoáng. Ngược lại, vào mùa hè, cô ưu tiên những loại quả mọng để cung cấp nước cho cơ thể như cam, dâu tây, dưa hấu.

Mái tóc của Audrey Hepburn luôn mềm mượt nhờ dùng mặt nạ dưỡng ẩm sâu của Philip Kingsley. Theo Vogue, nhà tạo mẫu tóc Kingsley đã nghiên cứu và tạo ra loại mặt nạ này để dành riêng cho minh tinh sau khi hai người gặp nhau năm 1974. Sản phẩm trở nên nổi tiếng khi Hepburn yêu thích và thường xuyên sử dụng.

Khoảnh khắc thời trang biểu tượng của Audrey Hepburn Khoảnh khắc thời trang biểu tượng của Audrey Hepburn. Video: Harper's Bazaar

Ngoài dưỡng da, phong cách trang điểm của người đẹp cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nghệ sĩ Alberto De Rossi là người tạo nên đôi mắt nai cuốn hút cho Hepburn bằng kỹ thuật kẻ mắt và chuốt mascara. Sau khi chuốt mi, ông luôn dùng nhíp để tách từng sợi lông một cách cẩn thận. Chuyên gia trang điểm cho rằng khuôn mặt nữ diễn viên phù hợp với một đôi lông mày đậm được tô vẽ tỉ mỉ. Ông dùng bút chì màu nâu sẫm để tỉa tót từng đường nhỏ trên chân mày. Theo Elle, mạng xã hội ngày nay có vô số video hướng dẫn trang điểm theo phong cách Audrey Hepburn.

Nhắc về Hepburn, mọi người còn nhớ tới mùi hương cổ điển từng dành riêng cho cô. Năm 1957, huyền thoại thời trang, cũng là bạn thân của cô - Hubert de Givenchy - bắt tay Francis Fabron, tạo nên chai nước hoa từ của hoa cam, hoa huệ, cỏ vetiver và hoắc hương. Hepburn yêu và dùng duy nhất hương thơm này. Về sau, khi cô đồng ý phổ biến chai nước hoa rộng rãi tới công chúng, sản phẩm được đặt tên là L'Interdit.

Sao Mai