Mỹ phá hủy tên lửa của Houthi

Quân đội Mỹ thông báo tập kích các hệ thống tên lửa của Houthi ở Yemen khi nhóm vũ trang chuẩn bị tấn công tàu trên Biển Đỏ.

Vào cuối ngày 7/2, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã "tiến hành các cuộc tấn công tự vệ chống lại hai tên lửa hành trình chống hạm di động mà Houthi chuẩn bị phóng vào các tàu ở Biển Đỏ", CENTCOM cho biết trong một thông báo đăng trên mạng xã hội X.

Chiến đấu cơ xuất kích từ tàu sân bay Mỹ để tấn công mục tiêu Houthi ở Yemen hôm 11/1. Ảnh: X/@USCENTCOM

Sau đó, lực lượng CENTCOM "mở cuộc tập kích thứ hai nhằm vào một tên lửa hành trình đối đất di động Houthi chuẩn bị phóng".

CENTCOM cho biết họ đã xác định được tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và nhận thấy chúng "gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu hải quân Mỹ và tàu hàng trong khu vực".

Các cuộc tập kích "sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và an ninh hơn đối với hải quân Mỹ và tàu hàng", thông báo có đoạn.

Hôm 7/2, cơ quan truyền thông của Houthi đưa tin Mỹ và Anh đã tấn công các mục tiêu ở tỉnh Hodeida, Yemen.

Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào hoạt động vận tải hàng hải ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Nhóm tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công nhằm hỗ trợ Hamas.

Quân đội Mỹ và Anh đã đáp trả bằng hàng loạt cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu Houthi. Nhóm vũ trang ở Yemen hôm 6/2 cho biết đã tấn công các tàu Mỹ và Anh trên Biển Đỏ, gây ra thiệt hại nhẹ nhưng không có thương vong.

Rủi ro gia tăng ở Biển Đỏ đã đẩy chi phí bảo hiểm đối với các công ty vận tải biển lên cao, buộc nhiều công ty phải tránh khu vực này, vốn là tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 12% thương mại hàng hải toàn cầu.

Vũ Hoàng (Theo AFP)