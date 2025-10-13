Mỹ nói Trung Quốc không thông báo việc siết đất hiếm

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết họ không được Trung Quốc báo trước về thay đổi chính sách đất hiếm, ngược với tuyên bố của Bắc Kinh.

"Tôi có thể nói với anh rằng chúng tôi không được thông báo. Ngay khi nghe được tin tức từ các nguồn công khai, chúng tôi đã liên lạc với Bắc Kinh, đề nghị sắp xếp một cuộc điện đàm, nhưng họ chưa đồng ý", Greer cho biết trong cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm 12/10.

Ngày 9/10, Trung Quốc thông báo siết xuất khẩu đất hiếm lần thứ 2 trong năm nay. Động thái này khiến một ngày sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa từ nền kinh tế thứ hai thế giới, và ám chỉ sẽ hủy cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào cuối tháng này.

Hai ngày sau, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo, cho rằng động thái của Mỹ là "tiêu chuẩn kép", vì chính Washington cũng tăng biện pháp kinh tế chống lại nước này kể từ tháng 9. Họ cũng cho biết trước khi thông báo công khai, họ đã báo cho các nước liên quan thông qua cơ chế đối thoại song phương về kiểm soát xuất khẩu.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer điều trần trước Thượng viện ngày 8/4. Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/10, Tổng thống Donald Trump thể hiện giọng điệu hòa giải khi viết: "Chủ tịch Tập đáng kính vừa trải qua khoảnh khắc tồi tệ. Ông ấy không muốn nước mình suy thoái, và tôi cũng vậy. Mỹ muốn giúp, chứ không phải làm tổn hại Trung Quốc".

Quan hệ thương mại Mỹ - Trung liên tục xuống cấp từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng vào đầu năm nay. Hồi tháng 4, hai nước trải qua cuộc chiến áp thuế trả đũa, khiến thuế nhập khẩu của hàng Trung Quốc vào Mỹ có thời điểm lên 145%. Hàng Mỹ sang Trung Quốc cũng bị áp tới 125%.

Đến tháng 5 căng thẳng hạ nhiệt, khi hai nước đồng ý giảm thuế cho nhau trong 90 ngày. Trung Quốc hạ mức thuế với hàng Mỹ về 10% từ 125%, còn mức thuế Mỹ cũng hạ xuống còn 30%. Thỏa thuận này được gia hạn hồi tháng 8.

Với việc căng thẳng hai nước tái bùng phát cuối tuần trước, thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục xáo trộn. Chứng khoán Mỹ lao dốc phiên 10/10. Thị trường Trung Quốc sáng nay cũng đang đi xuống.

Dù vậy, Greer tin rằng thị trường tài chính sẽ ổn định trở lại trong tuần này, sau khi tình hình lắng dịu. Ông cũng cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc cuối tháng này vẫn có thể diễn ra.

Hà Thu (theo Reuters)