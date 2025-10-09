Trung Quốc siết thêm xuất khẩu đất hiếm

Ngày 9/10, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - vật liệu họ thống trị nguồn cung toàn cầu.

Theo quy định mới, việc hạn chế xuất khẩu công nghệ sản xuất nam châm đất hiếm sẽ được mở rộng sang nhiều loại. Ngoài ra, Trung Quốc cũng giới hạn bán một số linh kiện và bộ phận lắp ráp có chứa nam châm thuộc diện bị kiểm soát.

Các doanh nghiệp phải xin giấy phép xuất khẩu thiết bị tái chế đất hiếm, nối dài danh sách công nghệ xử lý bị hạn chế trước đó. Trung Quốc hiện là nước dẫn đầu thế giới về công nghệ đất hiếm.

Quy định mới cũng cấm doanh nghiệp nước này hợp tác với công ty ngoại trong lĩnh vực đất hiếm nếu chưa được phép của Bộ Thương mại. Ngoài ra, công ty ngoại sử dụng linh kiện hoặc máy móc Trung Quốc cũng phải xin giấy phép xuất khẩu với các mặt hàng nằm trong danh mục kiểm soát.

Một điểm khai thác đất hiếm ở Nội Mông (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Quyết định mới của Trung Quốc làm rõ thêm và mở rộng các biện pháp đã công bố hồi tháng 4. Khi đó, Trung Quốc siết xuất khẩu với 7 nguyên tố đất hiếm và vật liệu liên quan nhằm đáp trả thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính sách này từng gây ra khan hiếm nghiêm trọng trên toàn cầu, cho đến khi họ đạt thỏa thuận với Mỹ, châu Âu.

Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh nêu rõ đối tượng họ nhắm tới trong các biện pháp này. Theo đó, các khách hàng quốc phòng ở nước ngoài không được cấp phép. Đơn xin cấp phép liên quan đến chất bán dẫn tiên tiến cũng được xem xét riêng từng trường hợp. Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi các nghị sĩ Mỹ kêu gọi mở rộng lệnh cấm xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang nền kinh tế thứ hai thế giới.

Trung Quốc hiện sản xuất 90% lượng đất hiếm tinh chế và nam châm đất hiếm trên thế giới. Đất hiếm gồm 17 nguyên tố, là vật liệu thiết yếu trong các sản phẩm như xe điện, động cơ máy bay và radar quân sự.

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã tăng dần trong những tháng gần đây, khi Bắc Kinh cấp thêm giấy phép. Dù vậy, một số khách hàng vẫn than phiền khó tiếp cận nguồn cung.

Hà Thu (theo Reuters)