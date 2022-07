Mỹ nhân thế giới chuộng đầm vintage

Đến thảm đỏ Met Gala 2022 tại New York hôm 2/5, Kim Kardashian gây chú ý khi diện đầm do Jean Louis thiết kế. Trang phục từng được Marilyn Monroe mặc khi hát "Happy Birthday, Mr. President" trong tiệc sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy vào ngày 19/5/1962. Không giống những ngôi sao khác, Kim bị chỉ trích vì làm ảnh hưởng thiết kế mang tính biểu tượng văn hóa. Cô mượn váy từ Ripley's Believe It or Not, cố giảm cân nhưng vẫn không mặc vừa. Sau khi Kim mặc, bộ váy được phát hiện rụng vài hạt pha lê, vải sờn và rạn. Ảnh: AFP