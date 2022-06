Kim Kardashian bị tố cáo làm hỏng váy Marilyn Monroe

Sau khi Kim Kardashian mặc váy Marilyn Monroe đến Met Gala 2022, thiết kế bị sờn và rụng vài hạt pha lê.

Hôm 13/6, nhà sử học Scott Fortner chia sẻ bức ảnh chụp đầm Marilyn Monroe của nghệ sĩ hình ảnh và giám đốc sáng tạo ChadMichael Morrisette. Ảnh so sánh thiết kế trước và sau khi Kim Kardashian mặc đến Met Gala đầu tháng 5.

Morrisette nói với People anh đã đến xem chiếc váy được trưng bày tại bảo tàng của Ripley's Believe It or Not! (Ripley's) ở Hollywood, California, vào ngày 12/6 và nhận thấy thiệt hại. Ngoài mất vài hạt pha lê, bộ đầm còn có một số vết rách nhỏ dọc theo đường may khóa kéo. Trong khi đó, sau Met Gala, đại diện Ripley's nói với Los Angeles Times "không có thiệt hại nào xảy ra" sau khi Kim mặc váy.

Bộ đầm của Marilyn Monroe trước và sau khi Kim Kardashian mặc đến Met Gala hôm 2/5 tại Mỹ. Ảnh: Instagram ChadMichael Morrisette

Morrisette nói: "Tôi là người được Julien's Auctions thuê năm 2016 để trưng bày bộ đầm lịch sử cũng như toàn bộ vật phẩm đấu giá của Marilyn Monroe. Tôi đã xử lý nhiều đồ đạc của cô ấy hơn bất kỳ ai trên thế giới: Bằng lái xe, cuốn kỷ yếu thời trung học, thẻ căn cước khi đến Hàn Quốc. Tôi đã chạm vào mọi thứ từng được bán, bao gồm cả chiếc váy đó. Tôi biết chiếc váy này và thiệt hại là rất rõ ràng. Tôi đã rời khỏi phòng trưng bày của Ripley trong nước mắt. Tôi lấy tay che miệng, cố kìm nén, vì không thể tin được".

Scott Fortner - người sở hữu một trong những bộ sưu tập kỷ vật Marilyn Monroe tư nhân lớn nhất thế giới - cho biết thật khó dự đoán số phận của thiết kế trong tương lai. Ông nói với People: "Tôi vô cùng thất vọng khi thấy chiếc váy hư hại đáng kể. Vải gốc của đầm giờ không có sẵn. Nhiều viên pha lê treo lủng lẳng trên sợi chỉ mỏng. Bề mặt vải cũng bị giãn ra nhiều".

Theo Fortner, khi Marilyn Monroe biết sẽ trình diễn trong buổi dạ tiệc sinh nhật của Tổng thống John F. Kennedy năm 1962, cô đã liên lạc với Jean Louis và nói: "Em muốn anh thiết kế một chiếc váy lịch sử, lộng lẫy có một không hai, là chiếc váy mà chỉ em mới có thể mặc". Tại xưởng của Jean Louis, Marilyn khỏa thân, đứng giữa phòng để nhà thiết kế sử dụng kỹ thuật draping - quấn vải và định vị trực tiếp lên cơ thể hoặc mannequin. Kỹ thuật giúp váy ôm khít và chính xác trên từng đường cong của Marilyn. Ông sử dụng loại vải màu da nhập khẩu từ Pháp, được xếp lớp một cách có tính toán để minh tinh không cần mặc áo lót.

Bộ đầm vừa vặn với Marilyn từng milimet, khiến nó không thể vừa với bất kỳ ai. Fortner khẳng định: "Trong trường hợp này, số đo và tỷ lệ hình thể của Kim Kardashian khác Marilyn. Về mặt logic, vải và đường may đã bị căng".

Hậu trường Kim Kardashian thử váy Marilyn Monroe cho Met Gala 2022 Hậu trường Kim Kardashian thử váy của Marilyn Monroe. Thiết kế không thể kéo khóa qua vòng ba, khiến trợ lý của cô phải dùng dây khâu cố định. Khi lên thảm đỏ, đoạn hở này được che chắn bằng áo khoác lông. Video: Ripley's, E!

Ở Met Gala năm nay, Kim bị chỉ trích vì mặc trang phục mang tính lịch sử văn hóa. Các chuyên gia bảo quản trang phục lo ngại cô làm hỏng bộ đồ vì di chuyển, mồ hôi cơ thể, độ ẩm và nhiệt độ bên ngoài không phù hợp. Tuy nhiên, gia đình của Marilyn Monroe nói với People có thể huyền thoại Hollywood sẽ vui khi Kardashian mặc chiếc váy của cô.

Váy hiện thuộc sở hữu của công ty Ripley's Believe It or Not sau khi gõ búa thành công 4,81 triệu USD trong buổi đấu giá do Julien's Auctions tổ chức. Sự kiện khiến bộ đầm trở thành một trong những chiếc váy biểu tượng đắt giá nhất thế giới.

Kim Kardashian sinh năm 1980 tại Mỹ, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Kim cũng góp mặt trong một số phim như Disaster Movie, Deep in the Valley hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor. Người đẹp nổi tiếng với thú sưu tầm đồ hiệu vintage quý hiếm. Hiện cô thành công khi điều hành Skims - thương hiệu riêng về nội y định hình, kính râm...

