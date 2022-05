Bella Hadid diện đầm khoét hông ở Cannes

Bella Hadid sinh năm 1996 tại Los Angeles (Mỹ), mang hai dòng máu Hà Lan và Palestine. Năm 2016, cô được bình chọn là "Người mẫu của năm" tại Model of the Year Awards. Bella cao 1,75 m, số đo ba vòng 86-61-86 cm, là một trong những It Girl của làng mốt khi có phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng. Cô từng hai lần gây sốt ở Cannes với đầm cắt xẻ của Alexandre Vauthier và đầm hở ngực kèm vòng cổ hình lá phổi của Schiaparelli.