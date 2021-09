Mỹ nhân 'Fast & Furious' hạnh phúc sau ly hôn

Jordana Brewster - Mia của "Fast & Furious" - nói nhờ chia tay hôn nhân không hạnh phúc, cô tìm được tình yêu đời mình.

Ngày 15/9, trên trang cá nhân, diễn viên thông báo đã nhận lời cầu hôn của Mason Morfit sau hơn một năm hẹn hò. Cô chú thích dưới bức ảnh khoe nhẫn đính hôn: "Jordana Brewster sẽ sớm đổi tên thành Jordana Brewster Morfit". Người đại diện của Brewster xác nhận thông tin với tờ People cùng ngày.

Jordana Brewster (phải) bên chồng sắp cưới Mason Morfit. Ảnh: Jordana Brewster Instagram

Mỹ nhân loạt phim Fast & Furious bắt đầu hẹn hò Mason Morfit giữa năm 2020 và lần đầu công khai tình cảm dịp nghỉ lễ năm mới. Anh là một doanh nhân thành đạt từng giữ chức giám đốc ở Microsoft. Hai người quen từ bốn năm trước nhưng đều có gia đình riêng lúc đó, chỉ giữ quan hệ bạn bè. Bốn ngày sau khi Brewster chia tay chồng - nhà làm phim Andrew Form, Morfit mời cô đến San Francisco chơi. Họ trở thành tình nhân chỉ sau năm phút gặp mặt.

Diễn viên nhắc chuyện tình yêu với tạp chí Glamour hồi tháng 6: "Khi đáp xuống sân bay, tôi đã thấy anh ấy đứng đợi dưới sảnh, trên tay cầm tấm biển ghi tên mình. Trái tim tôi lúc đó loạn nhịp vì yêu. Tôi vừa hoảng sợ vừa xúc động. Trong giai đoạn cả xã hội tránh tiếp xúc, chúng tôi lại hòa vào nhau. Tôi tự nhủ làm ơn hãy đến hôn em và anh ấy đã làm thật".

Hai người sau đó thường xuyên hẹn hò và tính chuyện lâu dài. Bạn bè và bác sĩ tâm lý cùng khuyên can cô rằng mối quan hệ đang tiến triển quá nhanh. Brewster nói với Glamour: "Họ không hiểu rằng tôi đã chờ đợi mối quan hệ này nhiều năm qua. Người ngoài nghĩ chúng tôi vội vàng nhưng thực chất đó là một mối tình nở muộn".

Dịp lễ Tình nhân, cô đăng ảnh hai người đi du lịch và nói bản thân thật may mắn khi gặp Morfit. Hai người thường xuyên gặp gia đình của nửa còn lại. Với Brewster, các con luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô muốn người tình mới phải hòa thuận với lũ trẻ. Morfit thường dành thời gian đưa mẹ con Brewster đi câu cá, dã ngoại cuối tuần. Doanh nhân cũng giúp bạn gái tổ chức sinh nhật cho con trai Rowan của cô hồi tháng 6.

Mason Morfit đưa hai con trai của Brewster đi câu cá hồi tháng 5. Ảnh: Jordana Brewster Instagram

Trước khi đến với Morfit, Brewster cho biết trải qua nhiều năm hôn nhân không hạnh phúc với chồng Andrew Form. Hai người quen trên phim trường The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning và kết hôn năm 2006, có hai con trai. Cô giải thích lý do ly dị với tờ Glamour: "Cuộc hôn nhân tan vỡ không phải lỗi của ai. Chồng tôi rất yêu công việc, thích ở trên phim trường. Tôi biết và chấp nhận điều đó từ khi mới yêu. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên rắc rối khi có con. Tôi muốn một người bạn đời thực sự".

Jordana Brewster và chồng cũ Andrew Form. Ảnh: Jordana Brewster Twitter

Khi Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Mỹ hồi tháng 3/2020, Brewster và Form quyết định sống xa nhau. Cô về nhà ngoại cùng các con tránh dịch. Chồng tiếp tục tập trung hoàn thành các dự án dang dở. Một năm xa nhau cộng thêm việc tình cảm vốn phai nhạt từ trước khiến cuộc hôn nhân đi đến hồi kết. Giữa năm 2020, hai người quyết định ly hôn. Brewster trả cho chồng 5 triệu USD, đổi lại được sở hữu biệt thự của gia đình ở Los Angeles. Cặp sao đồng ý giữ quan hệ bạn bè để cùng nuôi con. Cả hai không phải trả phí chu cấp cho nửa còn lại.

Brewster gọi ly dị là quyết định táo bạo ở tuổi tứ tuần. "Tôi tự phá vỡ lớp vỏ bọc của bản thân. Nhưng bằng việc liều lĩnh đánh cược mọi thứ, tôi đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình", diễn viên nói với Glamour.

Jordana Brewster, sinh năm 1980, là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ. Cô bắt đầu diễn xuất từ giữa thập niên 1990 với series All My Children. Năm 2001, Brewster gây chú ý với vai Mia trong thương hiệu phim Fast & Furious, em gái của nhân vật chính Dominic (Vin Diesel đóng). Thập niên 2000, cô nhiều lần có tên trong danh sách "100 phụ nữ quyến rũ" do tạp chí Maxim bình chọn.

Trailer 'Fast &Furious 9' Jordana Brewster tái xuất trong "Fast & Furious 9", phát hành tại Mỹ hồi tháng 6. Video: CGV

Phương Mai