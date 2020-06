Sao 'Fast & Furious' ly thân

Jordana Brewster - vai Mia trong "Fast & Furious" - ly thân chồng, nhà sản xuất Andrew Form, sau 13 năm bên nhau.

Sáng 7/6, People đưa tin cặp sao ly thân từ đầu năm. Một nguồn tin cho biết: "Họ tôn trọng lẫn nhau và luôn yêu thương cha mẹ và hai đứa con như những cặp vợ chồng khác".

Cặp sao quen nhau trên phim trường phim kinh dị The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, Brewster đóng chính và Form là nhà sản xuất. Cả hai kết hôn vào tháng 5/2007, đám cưới riêng tư trên đảo Nevis. Họ có hai con: Julian, 6 tuổi và Rowan, 4 tuổi. Nữ diễn viên không đủ sức khỏe để mang thai, vì vậy hai người con của cô đều được thực hiện bằng phương pháp mang thai hộ.

Khoảnh khắc Andrew Form đón tuổi mới bên vợ và hai con do Brewster đăng trên trang cá nhân hồi tháng 1. Ảnh: Instagram.

Jordana Brewster sinh năm 1980, là diễn viên, người mẫu Mỹ gốc Brazil. Cô nổi tiếng với vai Mia, em gái Dominic Toretto (Vin Diesel) trong series Fast & Furious. Ngoài ra, cô tham gia loạt phim The Invisible Circus, DEBS, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning... Xuất thân là người mẫu, Brewster nhiều lần có mặt trong danh sách "100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới" do tạp chí Maxim bình chọn.

Andrew Form là nhà sản xuất phim người Mỹ, đứng sau thành công của loạt tác phẩm: Friday the 13th, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Purge, A Quiet Place Part II...

Jordana Brewster quyến rũ trong loạt phim Jordana Brewster trong series "Fast & Furious". Video: Youtube.

Hiểu Nhân