Mỹ nhân điền kinh Trung Quốc đáp trả tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Trung QuốcWu Yanni, kỷ lục gia 100m rào Trung Quốc, tuyên bố tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ là sự công nhận cho nhan sắc của mình, đồng thời kêu gọi các cô gái trẻ tự tin thể hiện cá tính.

Song song với những thành công trên đường chạy, Wu thường xuyên đối mặt với làn sóng chỉ trích và nghi vấn về việc trang điểm đậm khi thi đấu cũng như lời đồn đã phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tôi thấy mình đẹp khi trang điểm. Tôi thích thử nhiều phong cách và kiểu trang điểm khác nhau. Khi mọi người nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi thực sự coi đó là sự công nhận vẻ đẹp của mình", Wu nói trong cuộc phỏng vấn với Yitiao ngày 11/8. "Chỉ chứng minh rằng tôi rất xinh đẹp, đúng không? Đó là lý do họ nói tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng ý chứ? Gật đầu!".

Wu Yanni được xem là VĐV xinh đẹp bậc nhất trong làng điền kinh Trung Quốc. Ảnh: Handout

Wu tiết lộ rằng tinh thần tự lập và sức mạnh nội tâm của mình được truyền dạy từ ông ngoại - người đã dạy cô "hãy tự yêu bản thân và đạt được những gì mình muốn bằng nỗ lực". Mẹ của cô bị băng huyết nặng sau sinh, và chính ông ngoại là người bắt đầu chăm sóc cô chỉ ba ngày sau khi chào đời.

Ngoài vấn đề nhan sắc, Wu còn bị soi xét vì nghi thức trước khi thi đấu - động tác chỉ tay lên trời, bị một số người mỉa mai là "phù thủy chỉ lên trời". VĐV Trung Quốc giải thích: "Thực ra đó là sự kết nối giữa tôi và ông ngoại. Tôi chỉ tay lên trời với hy vọng ông sẽ phù hộ để tôi thi đấu tốt".

VĐV 28 tuổi cũng gửi thông điệp mạnh mẽ nhằm trao quyền cho phụ nữ trẻ, khuyến khích họ trân trọng bản thân và tự định nghĩa chuẩn mực sắc đẹp. "Đó là lý do tôi muốn nói với mọi cô gái, đừng chú ý đến lời người khác. Hãy làm điều khiến bạn thấy mình đẹp", cô nhấn mạnh.

Những phát biểu mạnh mẽ của Wu gây ra những tranh cãi gay gắt và chia rẽ ý kiến dư luận. Một người ủng hộ viết: "Tôi hy vọng con gái mình có thể mạnh mẽ như Wu Yanni!". Người khác bình luận: "Cô gái này thành tích tốt, phẫu thuật thẩm mỹ cũng đẹp, tính cách lại sôi nổi. Vậy thì sao nếu cô ấy có vài cử chỉ tay trong lúc thi đấu?".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối: "Khi mọi người nói cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, đó không phải là lời khen. Họ đang chỉ ra việc ngoại hình của cô thay đổi quá nhiều so với khi mới bắt đầu thi đấu".

Wu Yanni tại giải Vô địch điền kinh trong nhà thế giới 2025 ở Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Instagram / wuyanni_jennie

Wu hiện là chân chạy rào nữ số một Trung Quốc. Cô đang giữ kỷ lục quốc gia nội dung 60m rào với thành tích 8 giây 01, lập tại giải điền kinh trong nhà vô địch thế giới ở Nam Kinh hồi tháng 3/2025. Tại Olympic Paris 2024, Wu chạy 100m trong 12 giây 97 - thành tích tốt nhất mà Trung Quốc từng có ở nội dung này tại một kỳ Thế vận hội.

Ngày 4/8, Wu tiếp tục khẳng định vị thế số một trong nước khi giành HC vàng 100m rào tại giải vô địch điền kinh Trung Quốc, tổ chức ở Quzhou, tỉnh Chiết Giang. Trước đó, Yanni đã vô địch 100m rào ở sân chơi quốc nội vào các năm 2018, 2020, 2021, 2023 và 2024.

Hồng Duy (Theo South China Morning Post)