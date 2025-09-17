Mỹ nhân điền kinh Trung Quốc bị loại sớm ở giải VĐTG

Nhật BảnWu Yanni xuất phát không tốt và dừng bước ngay vòng loại 100m rào nữ tại giải điền kinh vô địch thế giới Tokyo 2025.

Ở vòng loại, Wu phải so tài với nhà vô địch Olympic Paris 2024 Jasmine Russell và nhiều VĐV hàng đầu khác có thông số dưới 12 giây 70. Với thành tích tốt nhất mùa là 12 giây 96, VĐV Trung Quốc bị đánh giá thấp nhất trong nhóm.

Wu Yanni thi đấu vòng loại nội dung 100m rào nữ tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 ngày 14/9. Ảnh: VCG

Tâm lý căng thẳng khiến Yanni xuất phát chậm, phản ứng 0,293 giây - chậm hơn nhiều so với thông số thường thấy của cô ở giải trong nước. Đây được xem là yếu tố "chí mạng", bởi với các cự ly nước rút ở đẳng cấp thế giới, chỉ cần mất vài phần trăm giây ở khâu xuất phát, khả năng bắt kịp gần như không còn.

Dù sở hữu khả năng bứt tốc cuối đường chạy, Yanni chỉ về thứ năm trong lượt chạy với 13 giây 12 - không nằm trong nhóm ba vị trí đầu và cũng không đủ thành tích để được xét vé vớt. Theo quy định, chỉ ba VĐV đứng đầu mỗi lượt và 6 người có thành tích tốt nhất sau nhóm này mới giành quyền vào bán kết.

Chung cuộc, Yanni xếp thứ 32 trong 44 VĐV thi đấu nội dung 100m rào nữ tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025. VĐV có thành tích tệ nhất là Liz Clay (Australia) với 13 giây 82. Ditaji Kambundji (Thụy Sĩ) giành HC vàng nội dung này với 12 giây 24.

Wu Yanni thi đấu vòng loại 100m rào thế giới Wu Yanni thi đấu vòng loại 100m rào thế giới.

Sau cuộc đua, Yanni cho biết cô chịu ảnh hưởng bởi phát lệnh xuất phát khá chậm, cộng thêm động tác nhích người của VĐV Ireland ở làn bên cạnh khiến mình suýt phạm quy. "Tôi đã đặt mục tiêu phá mốc 13 giây, thậm chí muốn tiến đến 12 giây 80. Nhưng hôm nay xuất phát quá chậm, lại bị xao nhãng ngay khi hiệu lệnh, nên không thể hiện được tốt nhất. Tôi cần thêm kinh nghiệm và sự ổn định ở đấu trường lớn", VĐV 28 tuổi bày tỏ.

Yanni thẳng thắn thừa nhận thi đấu tệ trong lần đầu tranh tài ở giải thế giới, quá căng thẳng, chưa đủ tập trung và cũng không thích nghi với điều kiện sân bãi. Cô cho biết mình không thấy mệt sau khi thi đấu, tức là chưa bung hết khả năng. Nhưng cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, cảm thấy hưng phấn khi đứng cạnh những VĐV hàng đầu thế giới, xem đây là trải nghiệm quý giá và cảm ơn người hâm mộ.

"Nếu được chạy lại, tôi tin mình có thể làm tốt hơn. Về sau tôi có rút ngắn được khoảng cách đôi chút, nhưng không đủ nhiều, đáng lẽ tôi có thể đạt mốc 12 giây 7", VĐV Trung Quốc nói.

Wu Yanni thất vọng sau khi biết kết quả phần thi của cô. Ảnh: VCG

Yanni là VĐV Trung Quốc đầu tiên góp mặt ở cả năm đấu trường lớn của nội dung 100m rào nữ: Olympic, giải VĐTG, giải VĐTG trong nhà, Asiad và giải vô địch châu Á. Theo giới chuyên môn, điểm mạnh của Yanni là khả năng bứt tốc, nhưng hạn chế lớn nhất vẫn nằm ở khâu xuất phát - yếu tố cô cần tiếp tục cải thiện nếu muốn cạnh tranh huy chương trong tương lai.

Hồng Duy tổng hợp