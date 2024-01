Mỹ nhân cao 1,9 m thắng Quả Cầu Vàng với vai Công nương Diana

MỹElizabeth Debicki thắng giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" mảng phim truyền hình tại Quả Cầu Vàng, với vai công nương Diana phim "The Crown" mùa sáu.

Nhận giải sáng 8/1 (giờ Hà Nội), cô phát biểu: "Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn những người sáng tạo nội dung đã tin tưởng giao vai diễn cho tôi". Cô tri ân êkíp, các diễn viên đoàn làm phim, bố mẹ và bạn trai đã luôn ủng hộ.

Elizabeth Debicki tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, diễn ra ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: CBS

Đây là giải Quả Cầu Vàng đầu tiên của người đẹp. Năm ngoái, cô nhận đề cử trong cùng hạng mục, với vai diễn trong mùa năm của phim.

Debicki, 34 tuổi, đóng vai Công nương Diana trong hai mùa cuối của The Crown, khắc họa những ngày cuối cùng trong đời bà, thời điểm trước vụ tai nạn xe hơi tháng 8/1997.

Diễn viên từng cho biết áp lực khi nhận phim, dành khoảng một năm để nghiên cứu tài liệu về công nương Diana. Trên People, cô nói có "tình yêu, sự tôn trọng sâu sắc" với nhân vật.

Robert Sterne - đạo diễn casting của dự án và bạn diễn Dominic West (đóng Thái tử Charles) nhiều lần khen ngợi ngoại hình, diễn xuất của Elizabeth Debicki.

Elizabeth Debicki trong tạo hình Công nương Diana. Ảnh: Netflix

Elizabeth Debicki thay thế Emma Corrin - người đóng Diana trong mùa bốn. Debicki cao 1,91 m, trong khi Diana cao 1,8 m. Khi tạo hình của cô được công bố, trên Twitter, phần lớn khán giả cho rằng Debicki giống Công nương lẫn Emma Corrin. Trong thông báo của Netflix, ngôi sao cho biết: "Tinh thần của Công nương Diana, lời nói và hành động của bà sống mãi trong trái tim rất nhiều người. Thực sự là đặc ân và vinh dự khi được tham gia loạt phim tuyệt vời mà tôi cuốn theo từ tập một".

Công chiếu từ năm 2016, The Crown là loạt phim nổi tiếng về hoàng gia Anh, từng thắng hai giải Quả Cầu Vàng và 10 giải Primetime Emmy trên tổng số 63 đề cử. Mùa một bắt đầu khi vua George VI qua đời, sau đó con gái ông - Nữ hoàng Elizabeth II - đăng quang vào năm 1952. Sau hai mùa phim các nhà sản xuất lại thay diễn viên chính để thể hiện đúng độ tuổi nhân vật theo mốc thời gian.

Trailer 'The Crown' mùa 6 Elizabeth Debicki xuất hiện trong cảnh mở đầu trailer "The Crown" mùa 6. Video: Netflix

Elizabeth Debicki (sinh năm 1990) mang trong mình hai dòng máu Australia và Ba Lan. Có bố và mẹ đều là nghệ sĩ ballet, cô được học múa từ bé, từng theo đuổi nghiệp múa trước khi làm diễn viên. Cô tham gia các phim như Tenet (2020), The Man from U.N.C.L.E. (2015), Everest (2015), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Widows (2018).

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6.

Năm nay, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước. Quả Cầu Vàng 2024 giới thiệu thêm hai giải thưởng mới nhằm tôn vinh tác phẩm có thành tích phòng vé cao và các màn trình diễn hài độc thoại. Sự kiện chào đón nhiều nghệ sĩ được đề cử, khách mời đình đám, gồm Taylor Swift, Timothée Chalamet, Margot Robbie.

Hà Thu (theo People)