Diễn viên 1,91 m trong tạo hình Công nương Diana

Nữ diễn viên Elizabeth Debicki - gây ấn tượng với chiều cao 1,91 m - đóng Công nương Diana trong mùa năm của series “The Crown”.

Ngày 17/8, Netflix công bố hình ảnh đầu tiên, trong đó Elizabeth Debicki đóng Công nương Diana và Dominic West đóng Thái tử Charles.

Elizabeth Debicki thay thế Emma Corrin - người đóng Diana trong mùa bốn. Sinh năm 1990 ở Australia, Debicki từng góp mặt trong bom tấn Tenet của Christopher Nolan năm ngoái. Cô cũng được biết đến với các bộ phim The Man from U.N.C.L.E. (2015), Everest (2015), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Widows (2018).

Sao "Tenet" Elizabeth Debicki trong tạo hình Công nương Diana. Ảnh: Netflix.

Debicki cao 1,91 m, trong khi Diana cao 1,8 m. Trên Twitter, phần lớn khán giả cho rằng Debicki có ngoại hình giống Công nương lẫn Emma Corrin. Trong thông báo của Netflix năm ngoái, ngôi sao cho biết: "Tinh thần của Công nương Diana, lời nói và hành động của bà sống mãi trong trái tim rất nhiều người. Thực sự là đặc ân và vinh dự khi được tham gia loạt phim tuyệt vời mà tôi cuốn theo từ tập một".

Thay thế Josh O’Connor trong vai Charles là diễn viên sinh năm 1969 Dominic West, từng đóng Tomb Raider (2018), The Pursuit of Love (2021) và Downton Abbey 2 (2021). Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng Dominic West có ngoại hình đẹp hơn nguyên mẫu.

Dàn diễn viên còn có Imelda Staunton (Harry Potter) vai Nữ hoàng Elizabeth II, Jonathan Pryce (The Two Popes) vai Hoàng tử Philip, Lesley Manville (Maleficent: Mistress of Evil) vai Công chúa Margaret và Jonny Lee Miller (Elementary) vai John Major.

Dominic West đóng Hoàng tử Charles. Ảnh: Netflix.

Chuyện phim nối tiếp phần trước, lấy bối cảnh đầu những năm 1990 khi Diana kết hôn Thái tử Charles (Josh O’Connor) và bắt đầu đối mặt với áp lực của sự nổi tiếng. Sau khi phát hiện chuyện tình lén lút giữa Charles với Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell), Diana mắc chứng rối loạn ăn uống và cũng có quan hệ tình cảm riêng với James Hewitt (Daniel Donskoy).

Theo Variety, phim sẽ kể lại năm 1992 - "năm khủng khiếp" của Nữ hoàng Elizabeth II khi trải qua nhiều sóng gió. Ba trong bốn người con bà chia tay bạn đời: Thái tử Charles tuyên bố ly thân vì mối tình với Camilla, vợ Hoàng tử Andrew - Sarah Ferguson - bị đuổi khỏi hoàng gia vì lộ ảnh tắm nắng với đàn ông, Công chúa Anne cũng hoàn tất thủ tục ly dị chồng. Các nhà sản xuất chưa cho biết mùa năm có kể lại vụ tai nạn của Diana năm 1997 hay để dành cho mùa sáu, được xem là phần cuối cùng của loạt phim.

Công chiếu từ năm 2016, The Crown là loạt phim nổi tiếng về hoàng gia Anh, từng thắng hai giải Quả Cầu Vàng và 10 giải Primetime Emmy trên tổng số 63 đề cử. Mùa một bắt đầu khi vua George VI qua đời, sau đó con gái ông - Nữ hoàng Elizabeth II - đăng quang vào năm 1952. Sau hai mùa phim các nhà sản xuất lại thay diễn viên chính để thể hiện đúng độ tuổi nhân vật theo mốc thời gian.

Công nương Diana trong "The Crown" mùa 4 Công nương Diana (Emma Corrin đóng) trong "The Crown" mùa 4. Video: Netflix.

Sơn Phước (theo Variety)