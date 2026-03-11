Mỹ lần đầu 'tập kích tàu chiến bằng tên lửa đạn đạo'

Quan chức Mỹ cho biết các khẩu đội HIMARS đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào chiến hạm Iran, nhưng không nêu mục tiêu cụ thể.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 10/3 thông báo lực lượng nước này đã phá hủy 50 chiến hạm Iran bằng pháo, tiêm kích, oanh tạc cơ và tên lửa phóng từ biển trong 10 ngày xung đột.

Một quan chức Mỹ sau đó nói với chuyên trang quân sự War Zone rằng pháo phản lực HIMARS đã tham gia tập kích chiến hạm Iran, song không nêu rõ loại đạn đã dùng hay những tàu nào trúng đòn.

Mỹ có thể đã dùng HIMARS phóng tên lửa đạn đạo vào chiến hạm Iran Bệ HIMARS Mỹ phóng tên lửa vào Iran trong video công bố ngày 4/3. Video: CENTCOM

Video của Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho thấy các bệ HIMARS đã khai hỏa tên lửa đạn đạo ATACMS và PrSM nhằm vào Iran trong chiến dịch.

"Không biến thể ATACMS nào sở hữu khả năng tấn công mục tiêu di động, nó chỉ có thể nhắm vào mục tiêu cố định như tàu đang neo đậu tại cảng. Điều này rất có thể đã xảy ra, do nhiều tàu chiến Iran bị tấn công khi đậu trong cảng hoặc neo ngoài khơi", biên tập viên Joseph Trevithick và Howard Altman của War Zone nhận xét.

Chuyên gia Mỹ nêu khả năng Washington đã triển khai biến thể PrSM Increment 2 với khả năng tấn công tàu thuyền ở mức độ hạn chế. Phiên bản PrSM Increment 1 không có khả năng tấn công mục tiêu di động và chưa rõ chúng có thể dễ dàng nâng cấp lên chuẩn Increment 2 hay không.

"Dù sao đi nữa, chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng dường như là lần đầu tiên Mỹ dùng tên lửa đạn đạo tấn công chiến hạm của đối phương", Trevithick cho biết.

Chiến hạm IRINS Makran của Iran bốc cháy khi neo đậu tại cảng Bandar Abbas ngày 2/3. Ảnh: Planet Labs

Nhờ tốc độ lớn, tên lửa đạn đạo đặc biệt phù hợp cho đòn tập kích tầm xa nhằm vào mục tiêu giá trị cao được bảo vệ chặt chẽ, cũng như giúp quả đạn xuyên sâu hơn vào các mục tiêu kiên cố. Điều này đặc biệt giá trị khi tập kích chiến hạm cỡ lớn với giáp dày, theo Trevithick.

Quân đội Mỹ đang nỗ lực bắt kịp các cường quốc quân sự trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo chống hạm, đặc biệt là Trung Quốc. "Sử dụng vũ khí này trong xung đột với Iran báo hiệu những gì sẽ diễn ra trong các chiến dịch tương lai của Mỹ", Altman nêu quan điểm.

Iran cũng dành nhiều nguồn lực để phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm tầm ngắn, sau đó chuyển giao vũ khí và công nghệ cho nhóm vũ trang Houthi tại Yemen. Năm 2023, Houthi trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới dùng tên lửa đạn đạo chống hạm trong thực chiến. Trong khi đó, Iran dường như chưa sử dụng loại vũ khí này trong xung đột hiện nay.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)