Thế giới có thể mất 20,5 triệu năm tuổi thọ vì Covid-19

Một nghiên cứu cho thấy người dân tại 81 quốc gia trên thế giới có thể đã mất 20,5 triệu năm tuổi thọ vì đại dịch.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Báo cáo Khoa học hôm 18/2, Héctor Pifarré i Arolas, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Sức khỏe thuộc Đại học Pompeu Fabra, Tây Ban Nha, cùng các đồng nghiệp quốc tế cho hay cứ mỗi ca tử vong do Covid-19 là thế giới mất đi 16 năm tuổi thọ.

Hình ảnh nạn nhân Covid-19 được chiếu trong nhà thờ Lima ở Peru hồi tháng 11/2020. Ảnh: AFP.

Số năm tuổi thọ mất đi (YLL) chỉ chênh lệch giữa tuổi thực tế khi tử vong với tuổi thọ trung bình ước tính. Nhóm tác giả ước tính thế giới đã mất đi tổng cộng 20.507.518 năm tuổi thọ.

Nghiên cứu dựa theo 1.279.866 ca tử vong tại 81 quốc gia trên thế giới tính đến 6/1. YLL của đàn ông cao hơn 44% so với phụ nữ. Trong tổng số YLL, 44,9% ở người trong độ tuổi từ 55 tới 75, 30,2% ở người trẻ hơn 55 tuổi và 25% ở người già hơn 75 tuổi.

So sánh với những nguyên nhân tử vong phổ biến khác trên toàn cầu, YLL do Covid-19 có thể cao hơn từ hai tới 9 lần so với YLL do cúm mùa, và nhiều hơn 0,75 lần so với YLL liên quan tới bệnh tim mạch.

"Nghiên cứu này cho thấy đại dịch đã gây thiệt hại về người tồi tệ đến mức nào", Tiến sĩ Simon Clarke, phó giáo sư về vi sinh vật học tế bào tại Đại học Reading, nhận xét.

"Những dữ liệu này cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn là chỉ nhìn vào độ tuổi tử vong trung bình do Covid-19 và so sánh nó với thiệt hại

kinh tế do áp đặt hạn chế phòng dịch", Clarke nói thêm.

Hồng Hạnh (Theo Evening Express)