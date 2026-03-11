Mỹ 'không có tàu quét mìn' ở Eo biển Hormuz

Hải quân Mỹ không còn tàu quét mìn chuyên dụng nào tại Vùng Vịnh kể từ khi 4 tàu cũ bị loại biên hồi cuối năm ngoái.

Hãng tin CNN hôm nay cho biết hải quân Mỹ không còn tàu quét mìn chuyên dụng nào triển khai ở Vùng Vịnh sau khi loại biên 4 tàu thuộc lớp Avenger hồi tháng 9/2025, kết thúc hàng chục năm vận hành của chúng tại khu vực. Cả 4 tàu đều đã được đưa về Mỹ rã sắt vụn từ tháng 1, vài tuần trước khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Điều này đặt ra những dấu hỏi về những biện pháp của Mỹ nhằm đối phó nguy cơ lực lượng vũ trang Iran rải thủy lôi để phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz.

Tàu vận tải đưa 4 tàu quét mìn lớp Avenger về Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: US Navy

Vào thời điểm loại biên 4 tàu lớp Avenger, giới chức Lầu Năm Góc cho biết nhiệm vụ quét mìn tại Vùng Vịnh sẽ được giao cho 4 tàu chiến đấu ven biển (LCS) dự kiến triển khai tới khu vực.

Hải quân Mỹ tuyên bố lực lượng LCS được thiết kế để thực hiện hai nhiệm vụ then chốt, với hai gói thiết bị và phần mềm có thể hoán đổi cho nhau, gồm tác chiến mặt nước và chống thủy lôi. LCS cũng được đánh giá là chiến hạm có thiết kế hiện đại, giá rẻ, linh hoạt và tối ưu cho nhiệm vụ tuần tra vùng biển nông gần bờ, có giao thông hàng hải nhộn nhịp như ở Trung Đông.

Tuy nhiên, lực lượng LCS đã gặp hàng loạt vấn đề về kỹ thuật và độ tin cậy, cũng như thiếu vũ khí để làm nhiệm vụ và dễ tổn thương trước hỏa lực phòng thủ bờ của đối phương. Điều này khiến hải quân Mỹ chỉ tiếp nhận 38 chiếc, thay vì 56 như kế hoạch, và đã loại biên 7 tàu chỉ sau vài năm sử dụng.

USS Canberra, chiếc LCS thứ 30 của Mỹ, hộ tống phương tiện chở tàu quét mìn lớp Avenger ở Trung Đông hồi tháng 1. Ảnh: US Navy

Trước khi Mỹ phát động chiến dịch nhằm vào Iran, dữ liệu theo dõi của CNN cho thấy có 3 chiếc LCS đang hiện diện tại khu vực Vịnh Ba Tư. "Triển khai các tàu LCS tại Eo biển Hormuz mang tính chất quảng bá hình ảnh hơn là đạt hiệu quả thực tế", cựu đại tá hải quân Mỹ Carl Schuster nhận xét.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi đầu tháng tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ tấn công phương tiện đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này, động thái khiến giá dầu biến động mạnh do hoạt động vận tải gần như bị đình trệ. IRGC ngày 9/3 cảnh báo Trung Đông sẽ không thể xuất khẩu "dù chỉ một lít dầu" nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công đất nước họ.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine nói rằng các đơn vị tại Trung Đông sẽ xem xét loạt phương án hộ tống tàu bè qua Eo biển Hormuz nếu có lệnh. Tuy nhiên, hải quân Mỹ đến nay vẫn từ chối các yêu cầu từ ngành vận tải biển về hộ tống tàu hàng qua tuyến hàng hải này, theo các nguồn tin của Reuters.

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

CNN hôm 10/3 dẫn lời hai nguồn tin am hiểu thông tin tình báo Mỹ nói rằng Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở Eo biển Hormuz.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, sau đó tuyên bố đã phá hủy nhiều tàu hải quân Iran gần Eo biển Hormuz, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết ông không nhận được báo cáo nào về thông tin trên, khẳng định quân đội Mỹ đã phá hủy hoàn toàn 10 tàu thủy lôi đã ngừng hoạt động của Iran. "Nếu đã rải thủy lôi, họ phải lập tức gỡ bỏ, nếu không Iran sẽ gánh hậu quả quân sự ở mức chưa từng thấy", ông cảnh báo.

