Mỹ kêu gọi 30 triệu người từng mắc Covid-19 tiêm phòng

MỹTrước sự lây lan của biến thể Delta, các bác sĩ kêu gọi tất cả những người đủ điều kiện tiêm chủng - bao gồm hơn 30 triệu người từng mắc Covid-19 - đi tiêm phòng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tiêm ngừa sau khi mắc Covid-19 tạo miễn dịch mạnh hơn so với miễn dịch do lây nhiễm tự nhiên. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy các loại vaccine hiện hành có khả năng bảo vệ ít nhất 8 tháng hoặc lâu hơn. Trong khi đó, thời gian bạn được bảo vệ sau khi khỏi Covid-19 còn chưa rõ.

Bất chấp những khuyến cáo này, một số chính khách khẳng định người hồi phục sau Covid-19 đã được bảo vệ và không cần tiêm phòng. Kết quả là nhiều người Mỹ hoang mang trước những luồng ý kiến khác nhau.

Simone Wildes, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại South Shore Health, cho biết: "Đối với những người từng mắc Covid-19 và đang phân vân về việc tiêm phòng, tôi mong họ sẽ đi tiêm ngay để bảo vệ bản thân và người khác".

Mặc dù lợi ích của việc tiêm phòng sau nhiễm virus được công nhận, vẫn có nhiều người Mỹ từng mắc Covid-19 chưa tiêm vaccine. Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine, ngày 30/6, chỉ ra rằng kháng thể do vaccine tạo ra có thể chống lại các biến thể mới tốt hơn, so với kháng thể do nhiễm trùng tự nhiên. Điều này đặc biệt quan trọng khi biến chủng Delta đang lây lan mạnh tại Mỹ, theo ông Wildes.

Các chuyên gia đồng ý rằng tiêm phòng sau khi khỏi bệnh là biện pháp an toàn và tốt nhất để ngăn chặn Covid-19. Tuy nhiên, một số đối tượng cần lưu ý hướng dẫn của CDC. Theo đó, bệnh nhân từng dùng kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương nên đợi 90 ngày trước khi tiêm chủng. Trẻ em nhiễm nCoV được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống cũng nên đợi trong 90 ngày kể từ khi phát bệnh.

Một người đàn ông được tiêm vaccine Covid-19 tại thành phố Kansas, Mỹ, tháng 6/2021. Ảnh: NY Times

Mai Dung (Theo ABC News)