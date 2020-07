Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 77.000 ca nCoV trong 24 giờ

Theo thống kê của Reuters, Mỹ hôm 16/7 báo cáo thêm 77.217 ca nhiễm mới nCoV, vượt mức tăng kỷ lục 69.070 ca hôm 10/7, nâng số người nhiễm cả nước lên hơn 3,6 triệu.

Nước này hiện ghi nhận hơn 140.000 ca tử vong do nCoV, tăng gần 1.000 trường hợp so với một ngày trước đó. Các chuyên gia đã cảnh báo số người chết do nCoV ở Mỹ có thể tăng đột biến sau khi ca nhiễm mới và các ca phải nhập viện gần đây liên tục tăng cao.

Một người đàn ông được lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Houston, Texas, Mỹ, hôm 25/6. Ảnh: AFP.

Theo số liệu từ Reuters, ca tử vong do nCoV ở Mỹ đạt đỉnh hồi tháng 4, với khoảng 2.000 người chết mỗi ngày. Con số này đã giảm liên tục xuống mức 1.300 người chết mỗi ngày vào tháng 5 và tiếp tục giảm xuống mức khoảng 800 ca một ngày hồi tháng 6, song lại tăng trở lại vào tháng này.

Ca nhiễm mới nCoV ở Mỹ cũng tăng trung bình khoảng 28.000 trường hợp một ngày hồi tháng 6, nhưng đã tăng lên mức khoảng 57.000 ca một ngày từ đầu tháng 7.

Texas và Florida, hai điểm nóng Covid-19 tại Mỹ hiện nay, cũng báo cáo lần lượt hơn 15.000 và hơn 14.000 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, trong khi con số này ở California là gần 10.000 người.

Mô hình nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cuối tháng trước dự đoán ca tử vong do nCoV ở nước này có thể tăng lên 150.000 vào tháng tới.

Trong khi đó, Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận tới 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày nếu người dân không tuân thủ các biện pháp cần thiết để ngăn Covid-19. Fauci cũng từng nhấn mạnh Mỹ vẫn đang trong làn sóng Covid-19 đầu tiên và phải hành động ngay để ngăn ca nhiễm mới tăng.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 14 triệu người nhiễm, hơn 590.000 người tử vong và hơn 8,2 triệu người hồi phục.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)