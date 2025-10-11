Mỹ dọa cấm cập cảng nếu treo cờ quốc gia ủng hộ phí khí thải tàu biển

Chính quyền ông Trump dọa cấm tàu cập cảng, hạn chế visa với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ phí khí thải tàu biển.

Ba lãnh đạo cấp cao của Mỹ ra tuyên bố chung ngày 10/10, đe dọa áp dụng các biện pháp hạn chế visa, cấm tàu của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ khuôn khổ hàng hải phát thải ròng bằng 0, với mức phí khí thải tàu biển tới 480 USD mỗi tấn.

Các quan chức này gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy.

Chính quyền ông Trump thêm rằng họ "không dung thứ bất kỳ hành động nào làm tăng chi phí cho công dân, các nhà cung cấp năng lượng, công ty vận tải biển và khách hàng của họ".

Công nhân cố định dây từ một tàu container tại cảng Oakland, California, Mỹ, ngày 4/4. Ảnh: AP

Các biện pháp được xem xét gồm áp phí cùng các biện pháp hạn chế visa, cấm cập cảng với các tàu treo cờ quốc gia ủng hộ khuôn khổ hàng hải Net Zero.

"Chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích kinh tế của nước Mỹ bằng cách áp phí lên các quốc gia ủng hộ khuôn khổ này", tuyên bố chung của chính quyền ông Trump nêu.

Khuôn khổ hàng hải Net Zero là sáng kiến của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), thuộc Liên Hợp Quốc, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của toàn ngành vào năm 2050.

Để tiến tới mục tiêu trên, hơn 100 thành viên quốc gia thuộc IMO thống nhất áp phí khí thải lên tàu biển ở mức 380 USD cho mỗi tấn vượt trần tiêu chuẩn, đồng thời phạt bổ sung 100 USD mỗi tấn vượt trần nghiêm ngặt hơn. Tức, mức phạt tối đa cho vi phạm quy định khí thải là 480 USD mỗi tấn.

Chính quyền Mỹ gọi phí khí thải trên là "mức thuế toàn cầu không được phê chuẩn", gây rủi ro đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu.

Tuần tới, các thành viên IMO sẽ họp và bỏ phiếu thông qua khuôn khổ trên. Nếu được chính thức thông qua, đây sẽ là loại thuế carbon toàn cầu đầu tiên áp dụng với ngành vận tải, dự kiến có hiệu lực từ 2028.

Một số công ty tàu chở dầu lớn bày tỏ "rất lo ngại" về đề xuất này. Còn những người ủng hộ cho rằng nếu không có một quy định thống nhất toàn cầu, ngành hàng hải sẽ phải đối mặt với một mớ hỗn độn các quy định và chi phí ngày càng tăng, trong khi không thể kiểm soát được lượng khí thải nhà kính gây nóng lên toàn cầu.

Mỹ đã rút khỏi các cuộc đàm phán về khuôn khổ Net Zero ngành hàng hải hồi tháng 4, nhưng liên tục dọa trả đũa các thành viên ủng hộ sáng kiến này.

Tàu biển vận chuyển khoảng 80% lượng thương mại thế giới, chiếm gần 3% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Ngành vận tải này đang chịu áp lực từ nhà môi trường và giới đầu tư, yêu cầu có hành động khí hậu cụ thể hơn.

Bảo Bảo (theo Reuters)