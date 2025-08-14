Mỹ dọa trả đũa các nước ủng hộ khuôn khổ hàng hải Net Zero

Mỹ dọa trả đũa các quốc gia ủng hộ đề xuất khuôn khổ Net Zero của Tổ chức Hàng hải quốc tế do lo ngại sẽ làm tăng chi phí cho người dân.

Bốn lãnh đạo cấp cao của Mỹ đưa ra tuyên bố chung ngày 12/8, bác bỏ đề xuất "Khuôn khổ phát thải ròng bằng 0" (Net Zero) của Tổ chức Hàng hải quốc tế, thuộc Liên Hợp Quốc.

Các quan chức này gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy.

Chính quyền ông Trump thêm rằng họ "không dung thứ bất kỳ hành động nào làm tăng chi phí cho công dân, các nhà cung cấp năng lượng, công ty vận tải biển và khách hàng của họ".

Tổng thống Donald Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, Maryland, hôm 6/7. Ảnh: AP

Phía Mỹ cũng lưu ý rằng họ tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). Trường hợp không nhận được sự ủng hộ, họ không ngần ngại trả đũa hoặc tìm "giải pháp khắc phục" cho công dân nước này.

Cuộc bỏ phiếu chính thức thông qua khuôn khổ của IMO dự kiến được tổ chức vào tháng 10.

Mỹ bày tỏ quan điểm cứng rắn trong bối cảnh chính quyền ông Trump sử dụng thuế quan như công cụ "tác động hành vi" lên các nước, gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Vào tháng 4, hơn 100 thành viên Tổ chức Hàng hải quốc tế thống nhất khuôn khổ hành động nhằm đạt mục tiêu Net Zero toàn ngành vào năm 2050. Theo đó, mức phí khí thải áp lên tàu biển là 380 USD cho mỗi tấn vượt trần tiêu chuẩn và phạt bổ sung 100 USD mỗi tấn vượt trần nghiêm ngặt hơn. Tức, mức phạt tối đa cho vi phạm quy định khí thải là 480 USD mỗi tấn.

Khuôn khổ trên được 63 quốc gia thành viên gồm Trung Quốc, Brazil và các nước EU đã bỏ phiếu thuận, 16 nước bỏ phiếu chống. Nếu được chính thức thông qua vào tháng 10, đây sẽ là loại thuế carbon toàn cầu đầu tiên áp dụng với ngành vận tải, dự kiến có hiệu lực từ 2028.

Mỹ đã rút khỏi các cuộc đàm phán về khuôn khổ Net Zero của IMO vào tháng 4, nhưng kêu gọi các thành viên khác xét lại đề xuất này.

Tàu biển vận chuyển khoảng 80% lượng thương mại thế giới, chiếm gần 3% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Ngành vận tải này đang chịu áp lực từ nhà môi trường và giới đầu tư, yêu cầu có hành động khí hậu cụ thể hơn.

Bảo Bảo (theo Reuters)