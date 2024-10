Mỹ điều tra TSMC vì nghi ngờ cung cấp chip cho Huawei

Bộ Thương mại Mỹ đang tiến hành điều tra đối với TSMC và có thể khiến sản lượng chip sản xuất cho Apple bị ảnh hưởng.

Theo The Information, Bộ Thương mại Mỹ đã liên hệ với TSMC để xác minh liệu công ty có trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp chipset cho Huawei hay không. Động thái này diễn ra sau khi TSMC công bố lợi nhuận quý đạt kỷ lục. Cuộc điều tra tập trung vào chip Kirin 9000s trên dòng điện thoại Mate 60 và bộ xử lý Ascend AI mới của Huawei, cả hai đều chứa những thành phần Huawei không được phép tiếp cận theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Gian hàng của TSMC tại một sự kiện ở Đài Loan. Ảnh: TSMC

Trước đó, năm 2020, chính phủ Mỹ cấm Huawei mua chip được đúc bằng thiết bị chứa công nghệ Mỹ, cũng như ngăn hãng mua máy móc sản xuất chip, do lo ngại an ninh quốc gia. Huawei tuyên bố tất cả chipset mới của họ đều được sản xuất bởi công ty trong nước là SMIC, nhưng một số báo cáo cho thấy chip Kirin 9006C sử dụng trong laptop Qingyan L450 của Huawei là do TSMC sản xuất.

Trong khi đó, TSMC bị nghi ngờ đã ký hợp đồng với một công ty trung gian nhằm đi đường vòng, che giấu việc Huawei là khách hàng của mình.

Phản hồi về cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ, TSMC khẳng định họ tuân thủ pháp luật và sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự tuân thủ, như tiến hành điều tra và chủ động liên hệ với cơ quan quản lý khi cần thiết. Sau khi lệnh cấm được áp dụng với Huawei, TSMC tuyên bố đã ngừng nhận đơn hàng mới từ công ty công nghệ Trung Quốc.

Trong trường hợp bị xác định sai phạm, TSMC sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt và có thể ảnh hưởng nghiệm trọng đến khách hàng, đối tác, nhất là Apple. Công ty Đài Loan đang sản xuất chip cho iPhone, iPad, MacBook. Ngoài ra, nhà máy của TSMC ở Arizona đang trong quá trình xây dựng và có thể bị gián đoạn tiến độ. Do đó, một số nguồn tin cho rằng Bộ Thương mại Mỹ sẽ không phạt nặng TSMC kể cả khi phát hiện sai phạm.

Hồi tháng 4, TSMC đã nhận khoản trợ cấp 6,6 tỷ USD thông qua Đạo luật Chips của Mỹ để tiếp tục đầu tư cho nhà máy ở Arizona.

Huy Đức (theo GSMArena, Apple Insider)