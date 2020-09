Mỹ điều quân tăng viện tại Syria

Lục quân Mỹ thông báo họ đẩy mạnh triển khai binh sĩ và khí tài ở đông bắc Syria bất chấp các nỗ lực hạn chế hiện diện tại đây.

"Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã triển khai radar Sentinel, tăng tần suất tuần tra của tiêm kích, triển khai xe chiến đấu bộ binh Bradley trong các cuộc tuần tra để tăng cường lực lượng trong khu vực do Mỹ và đồng minh người Kurd kiểm soát", đại úy Bill Urban, phát ngôn viên CENTCOM, cho biết trong thông cáo ngày 18/9.

Urban cho biết động thái này "giúp đảm bảo an toàn và an ninh" cho liên quân do Mỹ dẫn đầu, "không tìm kiếm xung đột với bất cứ quốc gia nào khác ở Syria nhưng sẽ bảo vệ lực lượng liên quân nếu cần thiết". Phát ngôn viên của CENTCOM không nhắc tới Nga trong thông cáo.

Một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này chuyển vài chiếc thiết giáp M2 Bradley tới Syria cùng "chưa tới 100 người" để vận hành chúng. "Động thái là tín hiệu rõ ràng để Nga tuân thủ các quy trình giải quyết xung đột đôi bên, cũng như để Nga cùng các bên khác tránh những hành động thiếu chuyên nghiệp, không an toàn và khiêu khích ở đông bắc Syria".

Syria và Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thiết giáp Mỹ tuần tra gần thị trấn Qahtaniyah, miền bắc Syria, tháng 10/2019. Ảnh: AFP.

Truyền thông Syria ngày 16/8 đưa tin đoàn xe gồm 58 phương tiện của các lực lượng Mỹ từ Iraq tiến qua cửa khẩu al-Waleed vào tỉnh al-Hasakah. Mỹ được cho là bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự tại Syria từ đầu tháng 9 và đưa khoảng 50 xe quân sự vào quốc gia Trung Đông hôm 4/9.

Chính phủ Syria nhiều lần yêu cầu các lực lượng của Mỹ rời khỏi quốc gia này, nhấn mạnh sự hiện diện của họ là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Syria cáo buộc Mỹ cùng dân quân người Kurd đánh cắp tài nguyên tại các mỏ dầu ở al-Hasakah và Deir ez-Zor, nơi phần lớn lực lượng Mỹ đóng quân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh rút thiết giáp M2 khỏi Syria vào tháng 10/2019 sau nỗ lực nhằm rút lực lượng Mỹ khỏi Syria. Trump sau đó đồng ý duy trì vài trăm binh sĩ tại Syria để "bảo vệ các mỏ dầu" trước nguy cơ bị tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tái chiếm.

Binh sĩ Mỹ những tuần qua nhiều lần chạm mặt với quân nhân Nga tuần tra dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận trước đó giữa Moskva và Ankara. Hồi cuối tháng 8, thiết giáp Nga và Mỹ đâm nhau khiến 7 binh sĩ Mỹ bị thương. Phía Nga chưa công bố thiệt hại về người và của trong vụ đụng độ.

Video trên mạng xã hội cho thấy thiết giáp và trực thăng Nga cố gắng chặn đoàn xe của Mỹ rồi buộc họ rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, truyền thông Nga đưa tin lực lượng Mỹ chặn đường khiến lính Nga phải tìm cách vượt qua, bao gồm cho trực thăng quần đảo ở độ cao thấp để xua các phương tiện Mỹ. Thiết giáp Mỹ vẫn cố ngăn đoàn tuần tra Nga đi qua dẫn đến vụ đâm xe.

Binh sĩ Mỹ và Nga thường xuyên chạm trán trong các chuyến tuần tra tại Syria nhưng rất hiếm khi xảy ra va chạm. Hai bên thường tự thỏa thuận tại chỗ để tiếp tục nhiệm vụ, hoặc đua tốc độ và tìm cách truy cản đối phương trên đường nhưng không để xảy ra tai nạn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)