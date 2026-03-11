Mỹ đã 'mất 11 UAV Reaper' trong xung đột với Iran

Truyền thông Mỹ cho biết 11 phi cơ MQ-9 Reaper, mỗi chiếc có giá 30 triệu USD, đã bị rơi kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Đài CBS ngày 9/3 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội nước này đã mất thêm hai máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trong chiến dịch tấn công Iran, nâng tổn thất về phi cơ loại này lên 11 chiếc, tương đương thiệt hại ít nhất 330 triệu USD.

Nguyên nhân dẫn tới những sự việc này không được tiết lộ. Các quan chức Mỹ tuần trước nói với CBS rằng một chiếc MQ-9 rơi ngoài khơi Iran và một máy bay bị bắn hạ, dường như do lực lượng Qatar bắn nhầm đồng đội.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Hãng thông tấn Iran Mehr News cùng ngày dẫn lời Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố lực lượng này đã bắn rơi hai máy bay MQ-9 Mỹ tại tỉnh Bushehr. Video được công bố cho thấy những chiếc Reaper bị cảm biến hồng ngoại bám bắt trước khi trúng đạn và phát nổ.

Mỹ có thể đã mất 11 UAV Reaper trong xung đột với Iran Khoảnh khắc được cho là hai phi cơ MQ-9 Mỹ bị Iran tấn công trong video đăng ngày 9/3. Video: IRGC

OSINTWarfare, tài khoản chuyên theo dõi thông tin nguồn mở trên mạng xã hội X, nhận định IRGC có thể đã sử dụng tên lửa phòng không 358 hoặc Ghaem-118 để bắn hạ UAV Mỹ.

Đây không phải là lần đầu Iran tuyên bố bắn rơi UAV Mỹ kể từ đầu xung đột. Tehran trước đó từng đăng video hạ phi cơ MQ-9 cũng như ảnh chụp mảnh vỡ được cho là của dòng máy bay này.

MQ-9 Reaper là UAV quân sự do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân nước này, có thể bay ở độ cao hơn 15.000 m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. Nó có thể đảm nhận vai trò thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công.

Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi chiếc MQ-9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD.

Không rõ Mỹ hiện có bao nhiêu chiếc MQ-9 trong biên chế, song một quan chức nước này cho biết Washington còn 230 phi cơ trong kho tính đến tháng 12/2024. Trong giai đoạn tháng 10/2023-5/2025, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đã bắn hạ gần 20 chiếc MQ-9 của Mỹ, gây thiệt hại ước tính hơn 500 triệu USD.

CBS nhận định MQ-9 dễ bị bắn hạ do được thiết kế để làm nhiệm vụ chống khủng bố và phiến quân với trang bị thô sơ, chứ không phải nhằm đối phó với những quốc gia sở hữu năng lực phòng không hiện đại.

Mảnh vỡ được cho là của UAV MQ-9 Mỹ trong ảnh đăng ngày 7/3. Ảnh: IRIB

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. IRGC sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Ngoài phi đội MQ-9, quân đội Mỹ cũng mất ít nhất 3 tiêm kích hạng nặng F-15E Strike Eagle, mỗi chiếc có giá hơn 60 triệu USD, do bị tiêm kích Kuwait bắn hạ. 8 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng kể từ đầu xung đột, trong đó một người chết vì "vấn đề sức khỏe", theo Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ.

Phạm Giang (Theo CBS, Mehr News)