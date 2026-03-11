Mỹ công bố thương vong sau 10 ngày xung đột với Iran

Lầu Năm Góc cho biết khoảng 140 quân nhân Mỹ bị thương kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, trong đó 108 trường hợp đã bình phục.

"Phần lớn những ca chấn thương đều ở mức độ nhẹ. 108 quân nhân đã trở lại làm nhiệm vụ. 8 trường hợp được xếp vào diện trọng thương và đang được chăm sóc y tế ở mức cao nhất", người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết hôm 10/3, khi đề cập số binh sĩ Mỹ bị thương sau 10 ngày phát động chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" nhằm vào Iran.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, trước đó thông báo ít nhất 7 quân nhân đã chết trong chiến đấu, trong khi một binh sĩ tử vong do "sự việc liên quan sức khỏe" tại Kuwait hôm 9/3.

Trong số này, 6 người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trung tâm tác chiến dã chiến của Mỹ tại Kuwait hôm 1/3, một binh sĩ qua đời do vết thương quá nặng sau đòn tập kích ở Arab Saudi.

Tiêm kích F-35C Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay ở Trung Đông trong ảnh công bố ngày 11/3. Ảnh: CENTCOM

Thông tin được công bố sau khi hai nguồn thạo tin tiết lộ với hãng thông tấn Reuters rằng số ca chấn thương của binh sĩ Mỹ trong xung đột Trung Đông có thể lên đến 150 người. Các nguồn tin không mô tả cụ thể loại chấn thương, cũng như nguyên nhân dẫn đến thương tích cho quân nhân Mỹ.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Các loại vũ khí được Iran sử dụng cho thấy thương tích của quân nhân Mỹ có thể do trúng mảnh văng hoặc chấn thương sọ não do sức ép từ các vụ nổ. Chấn thương não từng là dạng thương tích phổ biến trong các xung đột tại Iraq và Afghanistan. Một số trường hợp có thể không được ghi nhận ngay, do triệu chứng ban đầu nhẹ hoặc chưa được kiểm tra y tế kịp thời.

Đòn trả đũa của Iran còn phá hủy hoặc làm hư hại hàng loạt khí tài của Mỹ và đồng minh, trong đó có những "radar mắt thần" trị giá hàng trăm triệu đến hơn một tỷ USD.

Các cuộc tấn công liên tiếp cũng gây áp lực lớn lên lưới phòng không của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Giới quan sát nhận định những tổ hợp Patriot ở đây đang đứng trước nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn, trong khi khả năng bổ sung kho dự trữ còn hạn chế.

Thanh Danh (Theo Reuters, Al Jazeera, Washington Post)