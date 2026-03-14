Mỹ có thể đang điều tàu đổ bộ tấn công đến Trung Đông

Mỹ dường như đang huy động nhóm tác chiến đổ bộ, trong đó có đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh, để tăng viện cho mặt trận Trung Đông.

Wall Street Journal hôm 13/3 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chấp thuận đề nghị của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) về điều động "một bộ phận thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 trực thuộc" tới Trung Đông.

Một quan chức nói rằng hai tàu thuộc nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Tripoli, vốn đồn trú ở Nhật Bản, đang di chuyển tới Trung Đông và sẽ tham gia các cuộc tập kích nhằm vào Iran. Tàu đổ bộ USS Tripoli được trang bị tiêm kích tàng hình F-35B.

Lầu Năm Góc dường như cũng đang cân nhắc đề nghị của CENTCOM về triển khai thêm hai khu trục hạm nhằm hỗ trợ hộ tống tàu hàng đi qua Eo biển Hormuz.

Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli tại Biển Philippines hồi tháng 2. Ảnh: US Navy

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về thông tin.

Theo chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, ARG là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt. Mỗi nhóm thường gồm một tàu đổ bộ tấn công, hai tàu vận tải đổ bộ và một tàu hỗ trợ, kèm theo một Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) với quân số khoảng 2.000 người.

MEU là lực lượng có tính linh hoạt cao với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tập kích mục tiêu trên đất liền, kiểm soát trên biển cho đến đổ bộ và hỗ trợ hậu cần.

Điều động chiến hạm USS Tripoli đến Trung Đông sẽ khiến Mỹ tiếp tục giảm hiện diện quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln rời khu vực để tham gia chiến dịch tấn công Iran.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford (1) và Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media

Kể cả khi được bổ sung chiến hạm, lực lượng Mỹ cũng chưa thể bắt đầu làm nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền qua Eo biển Hormuz cho đến khi mối đe dọa từ Iran giảm bớt, theo các quan chức Mỹ giấu tên. Quá trình này có thể kéo dài tới một tháng hoặc lâu hơn, dù Mỹ đang tiếp tục tập kích kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ở Iran.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright bày tỏ hy vọng rằng nước này sẽ có thể bắt đầu hộ tống tàu thuyền qua Eo biển Hormuz từ tháng sau.

Trước khi xung đột bùng phát, Mỹ có 12 tàu chiến ở khu vực do CENTCOM phụ trách và 7 chiếc khác tại đông Địa Trung Hải, theo quan chức hải quân nước này. Nếu đề xuất điều động thêm chiến hạm được thông qua, Washington sẽ phải rút thêm lực lượng khỏi các khu vực như Thái Bình Dương và Biển Caribe.

Phạm Giang (Theo Wall Street Journal, War Zone)